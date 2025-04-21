月周回拠点ゲートウェイの与圧モジュール　伊から米に空輸

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アメリカ主導の有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」。


その中継拠点となる宇宙ステーション「Gateway（ゲートウェイ）」の中核である重要なモジュールが、イタリアからアメリカに空輸されました。


この円筒形のモジュールは「HALO」と呼ばれています。


内部は与圧可能な構造で、居住・作業・科学研究・月面活動を準備するためのスペースを宇宙飛行士に提供します。


また、ドッキングポートを3つ備えていて、別の与圧モジュールの結合や、宇宙船のドッキングに対応します。


HALOは電力と推力を供給するもう1つのモジュール「PPE」と結合した状態で、アメリカ企業SpaceXの「Falcon Heavy（ファルコンヘビー）」ロケットで打ち上げられる予定です。


※HALO: Habitation and Logistics Outpost、PPE: Power and Propulsion Element。


【▲ アメリカ・アリゾナ州にあるNorthrop Grumman（ノースロップ・グラマン）の施設に到着した「HALO」モジュール。主要構造を製造したThales Alenia Space（タレス・アレニア・スペース）の施設があるイタリア・トリノから輸送された（Credit: NASA/Josh Valcarcel）】 
【▲ 月周回有人拠点「Gateway（ゲートウェイ）」の想像図（Credit: Thales Alenia Space/Briot）】

 


文／ソラノサキ　編集／sorae編集部


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