月周回拠点ゲートウェイの与圧モジュール 伊から米に空輸
月周回拠点ゲートウェイの与圧モジュール 伊から米に空輸
アメリカ主導の有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」。
その中継拠点となる宇宙ステーション「Gateway（ゲートウェイ）」の中核である重要なモジュールが、イタリアからアメリカに空輸されました。
この円筒形のモジュールは「HALO」と呼ばれています。
内部は与圧可能な構造で、居住・作業・科学研究・月面活動を準備するためのスペースを宇宙飛行士に提供します。
また、ドッキングポートを3つ備えていて、別の与圧モジュールの結合や、宇宙船のドッキングに対応します。
HALOは電力と推力を供給するもう1つのモジュール「PPE」と結合した状態で、アメリカ企業SpaceXの「Falcon Heavy（ファルコンヘビー）」ロケットで打ち上げられる予定です。
※HALO: Habitation and Logistics Outpost、PPE: Power and Propulsion Element。
文／ソラノサキ 編集／sorae編集部
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