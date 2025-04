大阪・関西万博にて限定食数販売！らーめん亀王「豚骨風ヴィーガンらーめん」

「らーめん亀王」では、動物性原料完全不使用の「豚骨風ヴィーガンらーめん」を2025年4月26日(土)4月27日(日)の2日間、「大阪・関西万博」会場内の「EXPOメッセWASSE」にて1食1,000円(税込)1日300食の限定食数販売をします。

らーめん亀王「豚骨風ヴィーガンらーめん」

■大阪・関西万博でのヴィーガンらーめんの販売のいきさつ

「らーめん亀王」は近年の訪日外国人の増加に伴う、ヴィーガンメニューのニーズに応え、2023年12月から一部の店舗で販売しており、その品質、味に好評を得ています。

今回より多くの国の方々にヴィーガンらーめんの美味しさを知っていただくために大阪・関西万博において販売をすることにしました。

万博で販売予定のVegan Paitan Ramen(販売時は使い捨て容器を使用)

■大阪・関西万博 限定販売商品

大阪・関西万博では、販売価格を「Vegan Paitan Ramen」1,000円(税込)、「Vegan Paitan Charsiu Ramen」1,350円(税込)と実店舗より低く設定し、飲食しやすい価格で販売を予定しています。

(実店舗の商品と一部内容が異なります。)

■Vegan Paitan Ramenの特長

一人でも多くの方に日本のらーめんの美味しさを体験してほしいという思いで『豚骨を使用した豚骨らーめんより、豚骨らしいらーめん』を目指し理想の味を追求。

動物性原料を使用した豚骨らーめんのような濃厚で奥行きのある旨味と食べ応えのあるらーめんを植物性原料のみで開発しました。

■実店舗のヴィーガンメニュー紹介(大阪・関西万博では販売はしておりません)

〇Vegan Paitan Ramen 1,580円(税込)

独自の製法により植物性原料のみで豚骨らーめんの美味しさを再現されています。

◯Vegan Miso Ramen(五葷フリー対応) 1,480円(税込)

有機味噌をベースに各種野菜類で旨味を引き出した濃厚なみそらーめん。

Vegan Paitan RamenとVegan Miso Ramen

◯Vegan Miso Spicy Ramen(五葷フリー対応) 1,580円(税込)

独自のブレンドで香辛料を配合した辣油を使用。

風味豊かな辛さが特長。

◯Vegan餃子(5個) 390円(税込)

遺伝子組み換えをしない国産大豆ミート使用。

肉餃子に近い旨味と食感を再現。

Vegan Miso Spicy RamenとVegan餃子

※商品の製造工場及び店舗では動物性食材を含む商品を製造しています。

※完全な菜食主義を目指す方向けの商品ではありません。

※グルテンフリー非対応

■MAP

MAP

■販売店情報

所在地 : 大阪・関西万博 EXPOメッセWASSE

Japan Expo Paris in Osaka

営業時間 : 10時〜20時

交通アクセス : Osaka Metro 中央線 夢洲駅

販売日 : 2025年4月26日(土) 4月27日(日)

販売商品 価格: Vegan Paitan Ramen 1,000円(税込)

Vegan Spicy Paitan Ramen 1,250円(税込)

W Charsiu Vegan Paitan Ramen 1,350円(税込)

W Charsiu Vegan Spicy Paitan Ramen 1,600円(税込)

(実店舗の商品と一部内容が異なります。

商品内容が変更される場合があります)

販売予定数 : 1日300食 (なくなり次第終了)

多言語メニュー: 英語・中国語に対応

他、らーめん牛骨の王 ハラール対応の牛骨スープの試飲を同時実施

(数に限りがあります)

■ヴィーガンらーめん販売店舗:JR新大阪駅店 森ノ宮店 阪急東通り店 谷九店

(万博限定商品は販売しておりません。

店舗により販売商品は異なります)

《JR新大阪駅店》

所在地 :大阪市淀川区西中島5-16-1 JR新大阪駅2階アルデ新大阪

電話 :06-6305-6600

営業時間:10:00〜22:30 (LO 22:00) 定休日なし

《森ノ宮店》

所在地 :大阪市中央区森ノ宮中央1-1-39

電話 :06-6942-2350

営業時間:10:00〜23:00 (LO 22:30) 定休日なし

《阪急東通り店》

所在地 :大阪市北区小松原4番6号 加納ビル1階

電話 :06-6131-1333

営業時間:11:30〜翌0:30 (LO 0:00) 定休日なし

《谷九店》

所在地 :大阪府大阪市中央区谷町9丁目4-5

電話 :06-6768-8729

営業時間:10:00〜23:00 (LO 22:30) 定休日なし

