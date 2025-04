LiSAが、6月に行われる自身初の北米ツアー<ANOTHER GREAT DAY North America Headline Shows 2025>のLA追加公演が、6月23日にRoxy Theatre(Los Angeles)にて開催されることを発表した。また、2年ぶりに日本全国17カ所18公演で行われるホールツアー<LiVE is Smile Always 〜PATCH WALK〜>の開催も決定した。

ライブ情報

<ANOTHER GREAT DAY North America Headline Shows 2025>

2025年

6月18日(水)Terminal 5 - New York

6月19日(木)Terminal 5 - New York

6月23日(月)Roxy Theatre- Los Angeles ※追加公演

6月24日(火)YouTube Theater - Los Angeles

6月28日(土)Pepsi Center - Mexico City



<ANOTHER GREAT DAY North America Headline Shows 2025>2025年6月18日(水)Terminal 5 - New York6月19日(木)Terminal 5 - New York6月23日(月)Roxy Theatre- Los Angeles ※追加公演6月24日(火)YouTube Theater - Los Angeles6月28日(土)Pepsi Center - Mexico City

ライブ情報

◆全国ホールツアー<LiVE is Smile Always 〜PATCH WALK〜>

2025年

9月27日(土)埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

10月4日(土)奈良100年会館

10月6日(月)大阪・オリックス劇場

10月13日(月・祝)茨城・水戸市民会館

11月1日(土)北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

11月3日(月・祝)北海道・旭川市民文化会館

11月15日(土)福岡サンパレスホテル&ホール

11月16日(日)熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

11月22日(土)宮城・仙台サンプラザホール

11月24日(月・休)秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

12月12日(金)山口・周南市文化会館

12月14日(日)高知県立県民文化ホールオレンジ

12月19日(金)石川・本多の森北電ホール

12月21日(日)…長野ホクト文化ホール



2026年

1月4日(日)東京国際フォーラム ホールA

1月5日(月)東京国際フォーラム ホールA

1月9日(金)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

1月12日(月・祝)三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢



◆LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜

2025年5月14日(水)開場17:30 開演18:30

2025年5月15日(木)開場17:30 開演18:30

東京・日本武道館 ※SOLD OUT



◆全国ホールツアー<LiVE is Smile Always 〜PATCH WALK〜>2025年9月27日(土)埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール10月4日(土)奈良100年会館10月6日(月)大阪・オリックス劇場10月13日(月・祝)茨城・水戸市民会館11月1日(土)北海道・札幌文化芸術劇場hitaru11月3日(月・祝)北海道・旭川市民文化会館11月15日(土)福岡サンパレスホテル&ホール11月16日(日)熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)11月22日(土)宮城・仙台サンプラザホール11月24日(月・休)秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール12月12日(金)山口・周南市文化会館12月14日(日)高知県立県民文化ホールオレンジ12月19日(金)石川・本多の森北電ホール12月21日(日)…長野ホクト文化ホール2026年1月4日(日)東京国際フォーラム ホールA1月5日(月)東京国際フォーラム ホールA1月9日(金)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール1月12日(月・祝)三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢◆LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜2025年5月14日(水)開場17:30 開演18:302025年5月15日(木)開場17:30 開演18:30東京・日本武道館 ※SOLD OUT

関連リンク

◆LiSA オフィシャルサイト

◆LiSA オフィシャルX

◆LiSA オフィシャルInstagram

◆LiSA オフィシャルYouTubeチャンネル

◆LiSA オフィシャルX◆LiSA オフィシャルInstagram◆LiSA オフィシャルYouTubeチャンネル

ソロデビュー翌年の2012年にロックスターになることを夢見てLAのRoxy Theatre前で撮影を行ってから13年。遂に北米ツアー開催の夢を叶え、LiSAが想いを馳せた会場、Roxy Theatre(Los Angeles)でのワンマンライブを開催する。ソロデビュー当初よりアジアを中心に海外でも定期的にライブを開催してきた中、自身初の北米ツアーの開催になるという。本ツアーの詳細はオフィシャルサイトをチェックしてほしい。◆ ◆ ◆◾️LiSA コメント2025年6月23日、憧れのライブハウス「The Roxy Theatre」のステージに立ちます。LiSAとして初めてロサンゼルスに訪れた年、数々のロックミュージシャンたちに愛されたこのライブハウスを目の前にして、ロックスターを夢見た気持ち。そして、決意を歌ったのが「I’m a Rockster」という曲でした。その想いは、当時のフォトブックにも残しています。あれから13年、ついにロサンゼルスに帰ってきて、その夢を叶えます。本当に本当に本当に嬉しい!剥がれかけのパスに、新しい想いを並べにいきます。もっと先へ!この特別な日を、ぜひ一緒に楽しんでもらえますように。◆ ◆ ◆また、2025年5月に日本武道館で<LiSA LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜>の開催を控えている中、9月から日本全国17カ所18公演で行われるホールツアー<LiVE is Smile Always 〜PATCH WALK〜>だが、LiSAとしては2年ぶりのホールツアーになり、茨城・三重・奈良・秋田・山口・高知の6カ所はLiSAとして初となるワンマンライブになる。