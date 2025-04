信州ウクレレフェスティバル実行委員会は、2025年8月29日(金)・30日(土)、長野県・茅野市民館コンサートホールで「信州ウクレレフェスティバル2025」を開催します。

信州ウクレレフェスティバル2025

開催日:2025年8月29日(金)・30日(土)

場所 :茅野市民館コンサートホール

信州ウクレレフェスティバル実行委員会は、2025年8月29日(金)・30日(土)、長野県・茅野市民館コンサートホールで「信州ウクレレフェスティバル2025」を開催。

音楽を通じた交流の場を提供し、ウクレレの楽しさを広めるとともに、ウクレレを通じて地域の活性化に寄与することを目的として、イベントを企画しました。

信州ウクレレフェスティバル2025

■イベントについて

昨年に引き続き長野県・茅野市民館にて開催。

ウクレレ界を牽引してきたキヨシ小林・23年 「Forbes JAPAN 30UNDER30 2023」世界を変える30歳未満に選出されたRIOなど、豪華ゲストによるソロライヴと、長野県下および近隣で活動しているウクレレ教室やサークルの方による演奏で構成。

音響設計が抜群に素晴らしい茅野市民館コンサートホールで、多様なジャンルの音楽をウクレレの癒しの音色とともにたっぷり楽しめます。

また長野県下でウクレレを製造販売しているビルダーによる展示即売会も同時開催します。

開催場所:茅野市民館

イベント会場:コンサートホール

出演:キヨシ小林 RIO スインギー坂野 JazzoomCafe&rena

デイジー☆どぶゆき 森山潤一 棟居淳他

ウクレレ教室やサークルの皆様

日程(チケット料金):

《8月29日 前夜祭》

16:00 RIOワークショップ(3,000円)

17:30 RIOソロライヴ (4,000円)

19:00 懇親会(2,000円 事前予約必須)

《8月30日 信州ウクレレフェスティバル》(通し券前売2,000円 当日券3,000円)

10:00 午前の部

13:00 午後の部

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウクレレの楽しさを広める!信州ウクレレフェスティバル2025 appeared first on Dtimes.