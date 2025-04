ガラスバロックパールならではのいびつな表情が味わい！コ・スターリング「オリジナルネックレス」

コ・スターリングが手掛ける、新大人世代の日常を引き立てるデザインアクセサリーから、販売数1,000本超えのオリジナルネックレスが、新たに素材のリニューアルを施し2025年4月20日(日)より販売中です。

コ・スターリングが手掛ける、新大人世代の日常を引き立てるデザインアクセサリーから、販売数1,000本超えのオリジナルネックレスが、新たに素材のリニューアルを施し2025年4月20日(日)より販売中。

【リニューアルデザイン2色】

入荷してもすぐに売り切れになる、人気のショートとロングの2本セットパールネックレス。

今回は、ガラスバロックパールならではのいびつな表情が味わいとなり、カジュアルなお洋服など、より幅広くコーディネートが合わせやすくなっています。

こだわり抜いたデザインにパール素材に変化をつけ、2色展開でリニューアル発売が決定しました。

【ホワイトモデル】

【グレーモデル】

1連使いでは、すっきりと胸元に艶を与え、品よく・カッコよくもあるシンプルな表情になります。

2連・3連とアレンジすることで、トップスの襟元デザインに迷うことなく合わせることができ、デコルテラインのお悩みをも解決できるのが人気の理由!

【2連ホワイト】

【3連ホワイト】

【1連ホワイト】

【着用パターンY字】

ショートネックレスはもちろん、決まりやすいベーシックスタイル。

4mmの玉サイズはエレガントになりすぎず普段使いしやすい見え感です。

パールに、チェーンネックレスをプラスしてファッショナブルなポイントが加わっており、かつ重ねづけのベースアクセとしても使えます。

ロングの長さはアンダーバスト-5cmとバランス良いレングス設定で、2重に巻いてつけることも可能です。

【ホワイトイメージ】

【グレーイメージ】

Tシャツにも、さらりとロングを合わせるだけでカジュアルさに上品さが加わります。

今では、パールはデイリーコーディネートの定番にもなりつつあるが、パーツ・素材まで存分にこだわり続けているデザインだからこそ、実現するこのネックレス。

クラシカルでシンプルだからこそ妥協を許さず、身に着けるすべての人の個性が光ります。

【グレーディティール】

【レビュー】

似合うか・似合わないかで選ぶのではなく、日常の様々なシーンに合わせることが叶い、手持ちのアクセサリーとの相性も抜群で、買わない理由がないともいえるネックレス。

オフィシャルサイトでは、随時気持ち高まるデザインと共に様々な企画を紹介しています。

【着用パターンローブ】

■店舗情報

(1) JIYUGAOKA SHOP

所在地 :東京都目黒区自由が丘2-9-6 LUZ自由が丘1F

営業時間:11:00〜19:00 ※不定休

TEL :03-6459-5818

(2) HANSHIN SHOP

所在地 :大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店2F

営業時間:10:00〜20:00 ※百貨店に準じる

TEL :06-6345-0390

(3) KITAHAMA ATELIER&SHOP

所在地 :大阪府大阪市中央区北浜1-1-20 三つ星ビル1F

営業時間:11:00〜19:00(土曜日17:00) ※日曜/祝日

TEL :06-6210-2838

