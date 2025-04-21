炭治郎の“背負い箱”風クーラーバッグが当たる！ 「鬼滅の刃」×サントリーのコラボキャンペーン開催
【「鬼滅の刃」×サントリー コラボキャンペーン】 開催期間：4月21日～5月29日23時59分
【拡大画像へ】
【拡大画像へ】
サントリーは、「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを本日4月21日より開始する。
本キャンペーンは、期間中サントリーの対象商品を購入すると「鬼滅の刃」のコラボグッズがプレゼントされるというもの。サントリーの清涼飲料ペットボトルを購入し、レシートをアップロードすることで参加可能となる。受付期間は4月21日より5月29日23時59分まで。
キャンペーンに応募すると、「鬼滅の刃」の劇中で主人公・竈門炭治郎が使用していた“背負い箱”風のクーラーバッグが抽選で500名にプレゼントされる。また、全国のスーパー・量販店等にて、対象商品を4本購入するとギミッククリアファイルが1枚もらえる。
さらに、サントリーのレモン炭酸飲み比べセットが当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施される。
□サントリー「鬼滅の刃」コラボキャンペーンのページ
【コラボ開始】#サントリー×#鬼滅の刃 のコラボキャンペーンが本日よりスタート！- 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) April 21, 2025
抽選で500名に「炭治郎の背負い箱風クーラーバッグ」が当たるキャンペーンなど開催！
▼詳細はこちらhttps://t.co/NOTVXGdyeF pic.twitter.com/TZroI99s3I
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable