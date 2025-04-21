【「鬼滅の刃」×サントリー コラボキャンペーン】 開催期間：4月21日～5月29日23時59分

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　サントリーは、「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを本日4月21日より開始する。

　本キャンペーンは、期間中サントリーの対象商品を購入すると「鬼滅の刃」のコラボグッズがプレゼントされるというもの。サントリーの清涼飲料ペットボトルを購入し、レシートをアップロードすることで参加可能となる。受付期間は4月21日より5月29日23時59分まで。

　キャンペーンに応募すると、「鬼滅の刃」の劇中で主人公・竈門炭治郎が使用していた“背負い箱”風のクーラーバッグが抽選で500名にプレゼントされる。また、全国のスーパー・量販店等にて、対象商品を4本購入するとギミッククリアファイルが1枚もらえる。

　さらに、サントリーのレモン炭酸飲み比べセットが当たるフォロー＆リポストキャンペーンも実施される。

 □サントリー「鬼滅の刃」コラボキャンペーンのページ

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable