Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¡ÙÉñÂæÎ¢¤Î¾Ð´é°î¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡ÖÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Õ¥§¥¹¥¿¥ª¥ë¤ò¹¤²¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè½é¤È¤Ê¤ëÌî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é
Ãæ¿¹¤Ï¡¢4·î19Æü¤È20Æü¤ËÂçÊ¬¡¦ÂçÊ¬¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025 ～ÂçÊ¬¡ÉÃÏ¹ö¶Ë³Ú¡ÉROCK FESTIVAL～¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£Ìî³°¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï1982Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤Î¤³¤È¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¡¢ÆóÆüÌÜ¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Î»Ñ¤Ç¥Õ¥§¥¹¥¿¥ª¥ë¤òÎ¾¼ê¤Ç¹¤²¤¿¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡ÖDESIRE -¾ðÇ®-¡×¡ÖTATTO¡×¤ò²Î¾§¡£¡Ö-TK LEGENDARY WORKS-¡×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ÎÃæ¤Ç¤Î½Ð±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡ÖMOONLIGHT SHADOW～·î¤ËËÊ¤¨¤í¡×¡Ö°¦Éï¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏTM NETWORK¤Î¡ÖGet Wild¡×¤â²Î¾§¤·¤¿¡£¾®¼¼¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î±éÁÕ¤Ë¤â»²²Ã¡£
SNS¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÉü³è¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤È¾®¼¼Å¯ºÈ¤¬½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë
¡Ø¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤È¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¿¹¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¤È¡¢¾®¼¼¤Ï¡ÖÌÀºÚ¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤¤¤¿¤á¤ËÅÚÆü¤È2Æü´Ö¡¢ÂçÊ¬¤Ë¤¤¤¿Êý¤â·ë¹½¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢Å·µ¤¤Î¤³¤È¤ä¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â½ª»Ï¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉ±¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®¼¼Å¯ºÈ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£