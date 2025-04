東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のプール「Grand Bleu(グランブルー)」の夏季限定の屋外プールがオープン!

期間限定のナイトプール営業や、夏まつりイベントも開催されます☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「Grand Bleu」屋外プール

期間:2025年7月1日(火)〜9月30日(火)

営業時間・料金:※各時間帯 完全入れ替え制

2025年7月1日(火)〜18日(金)、9月1日(月)〜30日(火)時間:10:00〜17:30(最終入場16:30)料金:土・日・祝日 大人5,500円、4〜12歳 3,000円/平日 大人4,500円、4〜12歳 3,000円2025年7月19日(土)〜8月8日(金)、8月18日(月)〜31日(日)時間:第1部 9:00〜14:00(最終入場13:00)、第2部 15:00〜20:00(最終入場19:00)※8月4日〜8日は第1部のみの営業です料金:土・日・祝日 大人6,500円、4〜12歳 3,500円/平日 大人5,500円、4〜12歳 3,500円2025年8月9日(土)〜17日(日)時間:第1部 8:30〜12:30(最終入場11:30)、第2部 13:30〜17:30(最終入場16:30)料金:大人8,500円、4〜12歳 4,500円※ナイトプールも実施

場所: グランドニッコー東京ベイ 舞浜 2階

※宿泊者優待料金の設定あり

※One Harmony会員料金の設定あり

※3歳以下無料

※表記料金には、消費税・ロッカー利用料・バスタオル1枚レンタル料を含む

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のプール「Grand Bleu(グランブルー)」の夏季営業がスタート!

東京ベイをわたる潮風が爽快な屋外プールの一部は水深が62cmと浅くなっており、小さなお子様も安心して水遊びを楽しめます。

浮き輪など、遊具のレンタル(有料)も利用可能です。

また、2025年7月19日(土)〜8月31日(日)の期間は、併設のカウンターにてフードやソフトドリンク、ノンアルコールカクテルなどの提供も!

心地よい風を感じながら、プールサイドで優雅なひとときが過ごせます。

さらに季節を問わず利用できる、屋内に完備されたプールは、開放的な雰囲気が素敵です☆

夕暮れから夜へ、景色の移り変わりが美しい「ナイトプール」

料金:大人6,500円

※ナイトプールの利用は中学生以上限定

開催期間:2025年8月9日(土)〜17日(日)

時間:18:30〜21:30(最終入場20:30)

期間限定で、屋内と屋外プールにてナイトタイムの特別営業を実施。

刻々と移り変わる夕景の中、ライトアップされていく幻想的なナイトプールが楽しめます。

また、贅沢な夏の夜に彩りを添えるカクテルやフード類も取りそろえられています。

「夏の夜まつり in Grand Bleu」

料金:

【プール利用料+夏の夜まつりチケット】

宿泊者 大人6,000円/一般 大人7,500円

※4〜12歳はプール入場料のみ、宿泊者2,000円/一般3,000円

※3歳以下入場無料

※料金に含まれるチケットは、3,000円分(300円×10枚)となります

【夏の夜まつりチケット(宿泊者・一般共通)】

大人3,000円(300円×10枚)/4〜12歳 1,500円(300円×5枚)

※チケットは1枚(300円)から追加購入可能。

期間:2025年8月4日(月)〜8日(金)の5日間

時間:17:00〜21:00(最終入場20:00)

※盆踊り:19:00〜20:00

場所:プール「Grand Bleu」屋外芝生エリア、1階宴会場「ZAZZY」

※荒天時、1階宴会場「ZAZZY」のみでの開催

5日間限定で、屋外芝生エリアにて、「夏の夜まつり in Grand Bleu」を開催!

提灯の灯りに彩られた特設の櫓(やぐら)を囲んでの盆踊りが楽しめます。

また、屋台では焼きそばやフランクフルト、生ビールやソフトドリンクなどの食事をチケットで購入可。

さらに、水鉄砲射的・ヨーヨー釣りなどのゲームもチケットで楽しめます。

食事は併設の宴会場でゆったりと食べることができます☆

※夏の夜まつり営業時間内はプールサイドスナックの販売はありません

プール「Grand Bleu」入場券付き宿泊プラン

販売期間:2025年4月21日(月)〜9月29日(月)

宿泊期間:2025年7月1日(火)〜9月29日(月)

プラン内容:室料/プール入場券/モーニングブッフェ

プラン詳細・予約:https://bit.ly/4a2vhJM

※2025年8月3日〜8日は除外日

※入場券と室料のみのプランもあります

※One Harmony会員は一般料金より10%引き

※28日前までの予約で、さらにお得な早期割引プランもあります

プール入場券付き宿泊プランで、優雅な滞在☆

第1部・第2部・ナイトプールのうち、いずれか1回に入場できる宿泊プランが登場しています。

100種類以上の和洋メニューが楽しめるモーニングブッフェ付きのプランで、プールとホテルステイが楽しめます!

なお、ナイトプールのご利用は中学生以上となりますので、ご注意ください。

デイタイム利用特典!レストランの割引優待

第1部のプールを利用すると、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」のすべてのランチアラカルトが一律1,800円に!

また、第2部を利用すると、ディナーアラカルトが10%引きになる優待券を有料人数分もらえます。

※営業内容は予告なく変更となる場合があります

ホテルステイがより楽しく充実する、リゾート感溢れる屋外プール!

「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のプール「Grand Bleu(グランブルー)」の夏季限定の屋外プールは、2025年7月1日(火)から9月30日(火)までの期間限定でオープンします。

