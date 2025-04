【ルービックスピードキューブアドバンス2×2】 4月下旬 発売 価格:3,300円

メガハウスは ルービックキューブシリーズの新商品「ルービックスピードキューブアドバンス2×2」を4月下旬から発売する。価格は3,300円。

本商品は、速さを極めることができるルービックキューブ。「ルービックキューブ2x2」より大きく、本体内部の中心のコア部分を改良することでスムーズな回転を実現している。また、大きなコーナーカットにより、面が揃いきっていなくてもまわすことができる。商品サイズは50×50×50mm(幅×高さ×奥行)。

(C) 2025. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited. used under license.

