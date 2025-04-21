北陸初の「ウォーハンマー」直営店、ウォーハンマー金沢が5月24日オープン決定
【ウォーハンマー金沢】 5月24日 オープン予定 所在地： CoCoTTo KANAZAWA 1F 石川県金沢市竪町45-2
ゲームズワークショップ日本法人は、直営店「ウォーハンマー金沢」を5月24日にオープンする。所在地は石川県金沢市竪町45-2のCoCoTTo KANAZAWA1階。
今回オープンするのは北陸地方初の直営店（ウォーハンマーストア）で、「ウォーハンマー40K」、「ウォーハンマー：エイジ・オヴ・シグマー」などのゲームズワークショップ製品を販売する。北陸地方では公認販売店を中心としたコミュニティが盛り上がっていることもあり、その後押しとなることが期待される。
また、ウォーハンマー金沢のオープンに際し「ストア・ファウンディング・ダイス」を6,200円で販売する。同製品は直営店のオープン直後に限定で販売されるもので、この他オープンから9日間、ミニチュアを販売するという。
ストア・ファウンディング・ダイス
🎊ウォーハンマー金沢 オープニング情報🎊- ウォーハンマー金沢 (@warhammerKNZW) April 18, 2025
北陸地方初のウォーハンマー金沢は2025年5月24日（土）にCoCoTTo KANAZAWA内にオープンいたします！
店舗情報はこちらから！https://t.co/yzl4hy7Hr1#ウォーハンマー #金沢 #Warhammer #北陸初 pic.twitter.com/TVp7JUzUAV
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