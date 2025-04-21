シリーズ別で「iPhone 15」が強い！ 2025年3月のスマホ人気ランキングTOP10 2025/4/21
「BCNランキング」2025年3月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 iPhone 14（アップル）
9位 iPhone 16 Pro（アップル）
10位 AQUOS sense9（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 iPhone 14（アップル）
9位 iPhone 16 Pro（アップル）
10位 AQUOS sense9（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。