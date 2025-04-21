ÌÀÆü22Æü¤ÏÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡23Æü(¿å)¤Ï¹¤¯±«¤Ë¡¡Åì³¤¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤ÎÅ·µ¤
Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢ÌÀÆü22Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤Ç¡¢23Æü(¿å)¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½ë¤µÂÐºö¤È»ç³°ÀþÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Æü21Æü¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¾å¾º¡¡²ÆÆüÂ³½Ð
Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢19Æü(ÅÚ)¤Ë¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤ò¡¢´ôÉì¸©¤ÎÈôÂÍ»Ô¿À²¬¤ÈÂ¿¼£¸«»Ô¤Î2ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÆü20Æü¤Ï±À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Æü21Æü¤ÏÄ«¤«¤é¤è¤¯À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤é½ê¡¹¤Ç²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü21Æü¤Ï¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ¹âµ¤°µ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯±À¤Î¹¤¬¤ë½ê¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤¯À²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¿¤¯¤Î½ê¤Ç²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤È¤Ê¤ê¡¢´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤¬½ë¤µ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¿åÊ¬Êäµë¤äµÙ·Æ¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¤È¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
23Æü(¿å)¤Ï¹¤¯±«¡¡Âç±«¤Î½ê¤â
ÌÀÆü22Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¡¢À¾ÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤¤Ï²¼¤êºä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÃæ¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï¡¢ÆÞ¤ê¶õ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢±«¤Î¹ß¤ê¤À¤¹½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
23Æü(¿å)¤Ï¡¢Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤ËÈ¼¤¦ÆîËÌ¤Ë¹¤¬¤ë±«±À¤¬¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤â¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ë¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤È¤Ê¤ê¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æî¤«¤é¤ÎÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢È¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃëÁ°¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹¤¯ËÜ¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ë¶¯¤¯¹ß¤ë±«¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢ÍîÍë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
24Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï±«¤Ï»ß¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·µ¤¤Î²óÉü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡Âè¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤â±À¤ÎÂ¿¤¤Å·µ¤¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý¤Î½µ´Ö²ÖÊ´Èô»¶¾ðÊó
¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼ý¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°¦ÃÎ¸©¤È´ôÉì¸©¤Ç¤Ï¡¢º£½µ¤â¡¢¤Þ¤ÀÈô»¶ÎÌ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡×¤ä¡ÖÂ¿¤¤¡×Æü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯º¢¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï³ÆÃÏ¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤ÏÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾ÉÂÐºö¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2½µ´ÖÅ·µ¤¸åÈ¾:29Æü(²Ð)¡Á5·î4Æü(Æü)
29Æü(²Ð)°Ê¹ß¤â¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï¡¢²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹25¡î°Ê¾å)¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï25¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Ë¤ï¤«±«ÄøÅÙ¤ÇÂç¤¤ÊÅ·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹Ô³ÚÆüÏÂ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤äµÙ·Æ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢»ç³°Àþ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¹»Ò¤äÆü»±¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ç³°Àþ¤ÎÍá¤Ó¤¹¤®¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï?
»ç³°Àþ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óD¤òºî¤ë¤Î¤ò½õ¤±¤ëÌòÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤Æ¤«¤é¤Î¼êÆþ¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÐºö¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ÎÍá¤Ó¤¹¤®¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ä¹Âµ¤Î°áÎà¤ä¡¢UV¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë°áÎà¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢½ë¤¤»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤¤ÁÇºà¤Ê¤É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ò¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡ÍÎÉþ¤Ê¤É¤ÇÊ¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ê¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢´À¤ò¤«¤¯¤È¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÅÉ¤ê¤Ê¤ª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¡¡»ç³°Àþ¤Ï¡¢´ã¤«¤é¤âÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢´ã¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿»ç³°ÀþËÉ»ß¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÁª¤Ö¤È¡¢ºÇÂç¤Ç»ç³°Àþ¤ò90%¤â¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£