CDデビュー30周年を迎えたhitomiが、8月23日に東京・目黒のBlues Alley Japanにて、アコースティック編成によるライブ『hitomi 30th Anniversary Acoustic Live 2025』を開催することを、21日に発表した。同ライブはアニバーサリープロジェクトの一環として開催されるもの。自身のインスタグラムには、告知ともに、ちょうど30年前の今日(1995年4月21日)リリースされた自身の代表曲「CANDY GIRL」にまつわる写真や、本邦初公開となるデビュー前の秘蔵宣材フォトがアップされた。

同時に、30周年特設サイトでは、デビューを手がけた小室哲哉をはじめ、レーベルメイトのDJ KOOや伴都美子(Do As Infinity)、持田香織(Every Little Thing)に加え、シドニー五輪の女子マラソンで金メダルを獲得した際、hitomiの「LOVE 2000」を愛聴し、同曲が大ヒットしたファクターのひとつを築いた高橋尚子らから届いたお祝いコメントが公開されている。同サイトでは、特別企画『hitomi 30th anniversary PHOTO MUSEUM』が展開されており、アニバーサリーイヤーの1年を通じ、これまでの活動を振り返る写真が続々とアップされており、撮影された当時にタイムトラベルをしたような気分を楽しめる。また、オフィシャルYouTubeチャンネルでは、過去のミュージックビデオのフル尺版が続々とアップされており、アニバーサリーイヤーに向けたコンテンツが充実している。なお、今後は新曲のリリースや、バンドセットでのライブも計画されているとのこと。■小室哲哉 コメント最初に会った印象はあ〜僕では手に負えないなあでもきっと自分の目標に辿り着く子なんだろうと漠然とした確信はもった記憶があります。いわゆるTKサウンドみたいなのが苦手で、読モとかもやっていて具体的なリクエストなどはなかったのだけれど、やりたくないものははっきりとしていて、コミュニケーションもなかなか難しくていろいろ考えまして…「日記書いてないよね?何でも良いから僕に見せても大丈夫な落書きでも良いから書いてみない?」みたいな提案をしたと思います。今考えると何でやってくれたんだろうとも不思議ですが…でもとにかくきっと半年は毎日書いてくれてたようで。1週間貯まるとけっこうな量になっていてひと月ぐらいになると、すぐに等身大のキラキラしたワードやセンテンスが溢れていて、歌詞ではないのですが、十分響く、リアルなティーンの言葉がたくさんたくさんありました。CANDY GIRLなど、もろにそのままです。そんな感じで最初始まったけど、結局はデビューから作詞はhitomi本人でずっといきましたしファッションやライフスタイルのアウトプットはあったけれど彼女なりのメッセージやテーマのアウトプットがいよいよ自分の言葉で歌で、表現出来るようになった瞬間だと思います。目標は漠然とあったんですかね、きっと!■DJ KOO コメントhitomi 30周年おめでとう!!!30周年を機にインスタで投稿してる過去写真!!めっちゃ良きですね!時代と現象が湧き上がってるhitomiの軌跡!過去って比べるモノじゃなくて残した形だと思います!その形と経験を持って今も向かい合い未来を想像していくhitomi、本当に大好きでリスペクトしています!!最近では番組やイベントで一緒になることも多いけど、いつもお気遣いお心遣いに超感謝です!!健康第一で!益々の超大活躍を!!hitomi 最高 DO DANCE!!■伴 都美子(Do As Infinity)コメントhitomiさんデビュー30周年おめでとうございます!!私が知り得るhitomiさんは男気があってスタイリッシュでファッションリーダーであり、デビュー当時からオリジナリティのある歌詞を手掛けられており、さらには美を追求する努力家さんです。私が同じ事務所に入りたてのころ、当時の社長の計らいで初めて焼肉屋さんでお会いした際は、緊張MAXで何を話したか高級お肉の味すら思い出せませんが、後日スポーツジムでお見かけする度に「私もhitomiさんに近づけるように本気で体を鍛えてステージに立つんだ!!」と何度も言い聞かせてました。あれからときが経ち今となってはお酒を飲めば酔いどれ姉妹(笑)。これからもポジティブ本音で語り合う私たちでいましょうね!hitomi姐さんの活躍を私はずっと応援しながらその背中を追い続けるので覚悟してね。BIG LOVEを込めて▽(=ハートマーク)■持田香織(Every Little Thing)コメント私が知っている限り、hitomiさんというかたはとても真摯にものごとに向き合っていらっしゃる方。素晴らしいスタイルをお持ちになりながらも、そこに甘んじることなく努力され続けておられました。私も足繁くジムには通っていたほうですが、いつも寡黙に鍛えていらっしゃった。それを声高らかに自慢することもなく、日々の普通とされている。身体を鍛え抜くことは精神も強くなる、そのようにどのジャケット写真からも意思を伺えます。残された数々の作品はhitomiさんの本当であり、そんなhitomiさんが大きな口を開けて笑いながら「もっちー」と、私をそう呼んでくれる時もまたhitomiさんの本当なのであろうと大変嬉しくなるのです。あまりこう言われるのはお好きじゃないかもしれないし、後輩でありながら失礼を承知ですが、やっぱりhitomiさんはとても可愛いです。どうかお身体にはお気をつけて、これからを楽しんでいってください。 30周年おめでとうございます。■高橋尚子 コメントhitomiさんデビュー30周年、おめでとうございます!シドニーオリンピックに挑んだ時、緊張した雰囲気に包まれた中、明るい気持ちでスタートへの背中を押してくれたのは、hitomiさんの「LOVE 2000」でした。前向きに挑戦する勇気や、自分を信じる気持ちに寄り添う音楽が大きな力となりました。これからも、誰かの人生を輝かせる音楽を届け続けて下さい。益々のご活躍をお祈りしています!■『hitomi 30th Anniversary Acoustic Live 2025』概要・日時:8月23日(土)【1部】Open 午後3時/Start 午後4時【2部】Open 午後6時/Start 午後7時・会場:東京・目黒 Blues Alley Japan