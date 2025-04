¥Ü¥«¥í»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¶Ê¡Ø¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ù¤ÎËÜ¿Í¥ê¥á¥¤¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¯¿Ê²½¤·¤¿MV¤Ë¡Ö¤É¤Á¤ã¤¯¤½²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『クローバー・クラブ -C・C- / ゆうゆ feat.初音ミク』というゆうゆさんの動画です。

投稿者メッセージ(動画説明文より)

“クローバー・クラブ”を、新たな表現を加えて再編しました。

クローバー・クラブ -C・C- / ゆうゆ feat.初音ミク

2008年に投稿され、人気を博したボカロ曲『クローバー・クラブ』。作者のゆうゆさんが、セルフリメイクバージョンを発表しました。ポップで軽快なサウンドと、キュートなアニメーションMVにより、かわいさが何万倍にもなっています。

「シャラララララララ〜」とのイントロが始まると、「令和やぞ」「懐かしすぎる〜」といった声が一斉にあがります。現代風のアレンジになりつつも、思い出に残る音楽はそのままです。

楽曲のテーマは、カクテルの「クローバー・クラブ」。MVには、レモンやジンなどのカクテルの材料、トランプ、そしてボーカルを務める初音ミクが現れます。

イラストはn!kaさんによるもの。n!kaさんが描く初音ミクは表情が豊かでとても可愛らしく、とくにサビの「Let it “Clover Club”, the beautiful love」というフレーズに合わせて手でハートやクローバーの形を作るポーズは印象に残ります。

明るく可愛らしい楽曲ですが、歌詞には「ナイフを突きつけて笑い」「泣いてばかりいないで」といった、不穏な言葉も散りばめられています。ここに曲調や映像の変化をつけることで、単なるポップソングではない深みを与えています。

また、1分36秒あたりからはじまる“いいかんじのチップチューンソロ”も聴きどころの一つです。ゲーム音楽のようなピコピコ音が耳に心地よく響きます。

当時、20歳未満だったファンからは「初めて聞いたころはまだお酒飲めなかったけど、今なら色々分かる」との声も。あれから17年。今度は、本物のクローバー・クラブを片手に、動画を視聴してみてはいかがでしょうか。リメイク版「クローバー・クラブ」は、ニコニコ動画で視聴できます。

視聴者コメント

リメイクありがとう

どちゃくそ懐かしい

やっぱり最高の曲でした…!!!

本当にだいすき

やっぱボカロ史に残る名曲やね

文/高橋ホイコ