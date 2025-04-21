¤Î¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¡×80ºÐÂç½÷Í¥¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¤Ë¡Ö¥¢¥¤Á¤ã¤ó¤È²Æ¤Ð¤Ã¤Ð¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æµã¤¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¤Î¤ó¡Ê31¡Ë¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤Î¤ó¤Ï¡Ö¡Ø°ËÃ°½½»°4K±Ç²èº×¡ÙµÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½÷¤Î¾å±Ç¸å¡¢µÜËÜ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃÊ¹¤±¤ë¤Î¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¡¢½÷Í¥¤ÎµÜËÜ¿®»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÌÌÇò¤¤±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎµÜËÜ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ê¤ó¤À¡£»ä¤â¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤Ã¤ÆÀÊ¤ËºÂ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö»þ´Ö¤¬±Ê±ó¤Ê¤é¤Ð¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢½¼Ê¬¤Ëµ¤Ê¬¤Û¤¯¤Û¤¯¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡¡¹¬¤»¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡¢¤Î¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿13Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¶¦±é¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¤Á¤ã¤ó¤È²Æ¤Ð¤Ã¤Ñ¡×¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤óÂ³ÊÔ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Í¡×¡ÖµÜËÜ¿®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤â¤º¡¼¡¼¤Ã¤ÈÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤ï¡¼¤ó¡×¡×¡Ö´ò¤·¤¯¤Æµã¤¤½¤¦¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£