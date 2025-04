アメリカのドナルド・トランプ大統領がNVIDIAのAIチップ「H20」の中国への輸出規制を決めたのに反応したかのように、中国の通信機器メーカー・HuaweiがH20に競合する新チップ「Ascend 920」を発表しました。Huawei introduces the Ascend 920 AI chip to fill the void left by Nvidia's H20 | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/huawei-introduces-the-ascend-920-ai-chip-to-fill-the-void-left-by-nvidias-h20Huawei Unveils Its Next-Gen Ascend 920 AI Chip To Fill The Market Gap Created By NVIDIA; US Export Controls Are Working In Favour of China For Nowhttps://wccftech.com/huawei-unveils-its-next-gen-ascend-920-ai-chip-plans-to-fill-the-market-gap-created-by-nvidia/Huawei's Ascend 910C AI Chip Cluster "CloudMatrix" To Outperform NVIDIA's "Blackwell" GB200 NVL72 Systems; China Catches Up The AI Hardware Gap With The UShttps://wccftech.com/huaweis-ascend-910c-ai-chip-cluster-expects-to-outperform-nvidias-gb200-nvl72-systems/Ascend 920は中国のファウンドリ・SMICの6nmプロセスノードを使用して製造されるチップで、7nmプロセスを採用した前モデル「Ascend 910C」のアップグレード版となります。性能面では、900TFLOPS、メモリ帯域幅4000GB/s、そしてAscend 910Cと同様のチップレット設計を備えているとされています。テクノロジー系メディアのWccftechは「前世代機と比べて約30〜40%高速化されていると主張されていることから、Ascend 920はNVIDIAのH20よりも優れていると言える」と指摘し、妥当性を検証するためには第三者によるテストが待たれると記しました。NVIDIAのH20は、アメリカの規制を回避できるようにNVIDIAが設計した中国向けのAIチップです。NVIDIAの最先端チップほどの性能はないものの、AI向けに設計されていて、中国人気は高い品です。特に中国では「DeepSeek-R1」の登場で「それほど高性能ではないAIチップでアメリカの最先端モデルに匹敵するAIを開発できる」と示されたことから、H20の需要は爆発的に増加したとされています。NVIDIAは2024年に中国でH20チップを100万個販売して2兆円を売上げる予定、HuaweiのAIチップの2倍を販売して存在感を示す - GIGAZINEところが、2025年4月にトランプ大統領がAIチップの輸出規制を拡大し、H20もその対象に加えたことから、中国がH20を入手することが困難になりました。NVIDIAのAIチップ「H20」の中国への販売にアメリカ政府がライセンスを要求、NVIDIAは関連経費として55億ドルを計上 - GIGAZINEDigiTimes Asiaの報道によると、Ascend 920はH20チップの代替品として活躍できるレベルで、トランプ氏の規制発表の翌日に公開されたことから「少数の業界関係者を驚かせた」とのこと。しかし、この輸出規制の拡大は数カ月前から計画されていたと言われていて、中国のチップメーカーはその到来を予期していた可能性が高く、水面下でAscend 920の開発に取り組んでいたと、テクノロジー系メディアのTom's Hardwareは指摘しています。HuaweiはAscend 920とは別に、Huaweiは384個のAscend 910Cチップで構成した「 CloudMatrix 384」ソリューションも発表しています。これは複数のチップを単一のチップとして機能させることで高いパフォーマンスを実現するもので、NVIDIAの最も強力なAIサーバー「GB200 NVL72」よりも高いパフォーマンスを誇るとされていますが、その代償として消費電力が高くなるようです。