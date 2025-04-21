±Ç²è¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¸¶ºî¾®Àâ¤È¤È¤â¤ËÁí³ç¡¡ºÇ½ªºî¤Ç½ª¤¨¤¿¡ÈÌò³ä¡É
¡¡¥ì¥Íー¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬ー±é¤¸¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¡È¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡É¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¥·¥êー¥º¡£¤½¤ÎºÇ½ªºî¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÂè4ºî¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡ÙËÜÍ½¹ð¸ø³«¡¡¿·¤¿¤ÊÎø¤ÎÍ½´¶¤â
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¥·¥êー¥º¤ä¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡Ù¤ÎÆâÍÆ¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¾®Àâ¥·¥êー¥º¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡É¤È¤¤¤¦¸½¾ÝÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¥·¥êー¥º¤Î´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî²È¥Ø¥ì¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¥·¥êー¥º¤À¡£Âè1ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿1996Ç¯Åö»þ¡¢Æüµ·Á¼°¤ÇÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È¤¤¤¦¼ç¿Í¸ø¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¤ê¿È¤ÇÅÔ»ÔÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥¤¥®¥ê¥¹Çò¿Í½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶³Ð¡£µ£Á³¤ÈÆÈ¤ê¿È¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥È¥ó¡×¤Èºî¼Ô¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿Â°À¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿30Âå½÷À¤Î¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤Ï¡¢·ëº§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ëº§¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥°¡¦¥Þ¥êー¥É¡Ê´ûº§¤Î¤¦¤Ì¤Ü¤ì¡Ë¡×¤À¤È¶òÃÔ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ìÁð¤ä¼ò¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢»Å»ö¤äÎø°¦¤ËÆü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡¾®ÀâÈÇ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤Îµ¡²ñÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ïー¥¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈÕº§²½·¹¸þ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¤Î¼«Î©¤È¹¬Ê¡¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È¡¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡×¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÍÞ°µ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤ÏÅö½é¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤ò¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥ì¥Íー¡¦¥¼¥ë¥¦¥£¥¬ー¤¬±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î°ìÉô¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åÉÊ¤Ë¼è¤êÁ¶¤ï¤Ê¤¤Èà½÷¤Î±éµ»¤ÏÂç¤¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¡¢±Ç²èÈÇ¤ÎÂè1ºî¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Ï¡¢À¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¤¤ì¤½¤¦¤Ê¤ï¤¿¤·¤Î12¤«·î¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢±Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤ò·Ð¤¿¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥À¥á¤Ê»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¥â¥Æ´ü¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤È¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦Êª¸ì¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯±Ç²è¥·¥êー¥º¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¾®Àâ¤È±Ç²è¤Î´Ø·¸¤Ï¾¯¡¹Ê£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¸¶ºî¾®Àâ¤Î´ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢TV¶È³¦¤Ê¤É¤Ç¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸¶ºî¼Ô¥Ø¥ì¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò±£¤·¡¢¡Ö¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡×Ì¾µÁ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥é¥à¤À¡£¼ÂÏÃ¤ÈÊª¸ì¤òº®ºß¤µ¤»¤¿ÆâÍÆ¤ÏÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÅö»þ¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Ì¾ºîÊ¸³Ø¤Î¥É¥é¥Þ²½ºîÉÊ¡Ø¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¡¢¥³¥é¥à¤ò¾®Àâ²½¤µ¤»¤ë·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¢¨¡Ë
¡¡¤½¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤Ç¡¢¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Àー¥·ー¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¸Ð¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥¯¥·ー¤Ê°ì¾ìÌÌ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¤Ç¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¤¬¥Þー¥¯¡¦¥Àー¥·ーÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ò¥åー¡¦¥°¥é¥ó¥È±é¤¸¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¿å¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¡¢ËÜºî¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡Ù¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¥Àー¥·ー¤ò»×¤ï¤»¤ë¥ì¥ª¡¦¥¦¥Ã¥Éー¥ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥·¥ã¥Ä¤Î¤Þ¤Þ¿å¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ø¹âËý¤ÈÊÐ¸«¡Ù¤ò¸½ÂåÅª¤ËËÝ°Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡¢¥³¥é¥à¤«¤é·ÑÂ³¤¹¤ë»þ»öÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¸¶ºî¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÀâÈÇ¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¤Ï´°À®¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¥·¥êー¥º²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶ºî¾®Àâ1¡¢2ºî¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ç²è²½¤µ¤ì¹¥É¾¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¾®Àâ¤Î3ºîÌÜ¤Ï¡¢°ìÉô¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔÉ¾¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤Î±¿Ì¿¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÎºîÉÊ¤Îº²¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Þー¥¯¡¦¥Àー¥·ー¤¬»àµî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬·ù¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤¬Ç¥¿±¤¹¤ëÁûÆ°¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Î3ºîÌÜ¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥À¥á¤Ê»ä¤ÎºÇ¸å¤Î¥â¥Æ´ü¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤À¥Þー¥¯¡¦¥Àー¥·ー¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÊª¸ì¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤¬¾¯¤·¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¸¶ºî¼Ô¤Ï¤½¤Î±Ç²è3ºîÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ»þ·ÏÎó¤òÌá¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¿·ºî¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²óËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿3ºîÌÜ¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡¢±Ç²è4ºîÌÜ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¤Ë±è¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÀâÈÇ3ºîÌÜ¤ÇÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤â¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¡Ö¥Þー¥¯¡¦¥Àー¥·ー¤Îº²¡×¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ò¥åー¡¦¥°¥é¥ó¥È±é¤¸¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤â¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¤Ö¤ê¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÎÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ò½õ¤±¤ë¡¢¡È´°àú¤Ê¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¡É¥¯¥í¥¨¡Ê¥Ë¥³¡¦¥Ñー¥«ー¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£Èà½÷¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Âç¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ëÇ¯²¼¤Î¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¹Í¤¨¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ÊÝ¼éÅª¤Ë¸«¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¯¥í¥¨¤ÏÀ¯¼£Åª¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¡È¤è¤êÀµ¤·¤¤¡É¿ÊÊâ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ç¤âÂ¿ÍÍÀ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤¤¤Þ¤ÎÌÜ¤Ç´Ñ¤ë¤È¡¢¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ¡Ù¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¼ïÅª¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÅª¤Ê¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ò¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤ËÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥ÈÌò¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½Å»ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿·¤·¤¤½÷ÀÁü¤òÉÁ¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¿ÊÊâÀ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÎ®³¬µé¤ÎÇò¿Í½÷À¤ÎÏÈ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£ËÜºî¤Î¥¯¥í¥¨¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»þÂå¤ò°ìÉô¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤Ä¤Ä¤âÊÝ¼éÀ¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥ÈÁü¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡¢¿·À¤Âå¤Î¸½ÂåÅª¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²áµî¥·¥êー¥º¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤ÎÍý²Ê¶µ»Õ¡×¤Î¥¦¥©ー¥é¥«ー¡Ê¥¥¦¥§¥Æ¥ë¡¦¥¤¥¸¥ç¥Õ¥©ー¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Çò¿Í°Ê³°¤Î¿Í¼ï¤Î¿ÍÊª¤¬¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ëÎø°¦¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥·¥êー¥ºÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è´üÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ï¸½ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ØÅ¦¤¹¤ëÊý¤ËÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¾®Àâ¤ÎÂè1ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿1990Ç¯Âå¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¤Î·¹¸þ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤ÎÆ±¼ï¤Î»î¤ß¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
¡¡¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤ÎÊ³Æ®¤äÁûÆ°¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦¤äÈá·à¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡Ä¡Ä¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÈà½÷¤Ï¡¢¥Àー¥·ー¤Îº²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°¦¾ð¤¢¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¿·¤¿¤Ë½÷À¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È½ä¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë½ËÊ¡¤òÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¥È¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥êー¥ºÂ¸Â³¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÇË¶É¤ä»àÊÌ¤òÀßÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î½ªÃå¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤Î½ª¤ï¤ê¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤Þ¤À¤ËÈà½÷¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢Âè1ºî¤Ç¿ÍÀ¸¤ËÌÂ¤¤¡¢±ìÁð¤ò¤Õ¤«¤·¥ï¥¤¥ó¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤·¤Æ¡¢¼«¼¼¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¡ÖAll By Myself¡×¤ò¸ý¥Ñ¥¯¤Ç²Î¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¥·ー¥ó¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤È²áµî¤ò·Ò¤°»þÂå¤ò¡¢Æ±¤¸²ÝÂê¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë´ÑµÒ¤Î¶¦´¶¤òÍ¶¤¤¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤Ï¡¢ËÜºî¡Ø¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤ÎÆüµ ¥µ¥¤¥ÆーºÇ¹â¤Ê»ä¤Îº£¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¾®Àâ¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
»²¹Í¢¨ https://www.the-independent.com/voices/comment/i-was-working-for-the-independent-when-i-started-writing-bridget-jones-a6953156.html
¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë