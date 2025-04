スターバックスの新メニューとして「香るソーダで、キモチ軽く。」というコンセプトのもと誕生した贅沢感のあるフルーツ果肉に、すっきりとしたシトラスの香りと炭酸が合わさった“香るソーダ”が登場!

「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の2種類がラインナップされます☆

スターバックス「チラックス ソーダ ストロベリー/チラックス ソーダ ゆずシトラス」

価格:

・Tallサイズ 持帰り 579円(税込)/店内利用 590円(税込)

・Grandeサイズ 持帰り 624円(税込)/店内利用 635円(税込)

発売日:2025年4月25日(金)〜

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

「香るソーダで、キモチ軽く。」というコンセプトのもと誕生した、スターバックスが提案する新しいビバレッジ『チラックス ソーダ』

チラックス(Chill & Relax)の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながら、爽快な炭酸とフルーツ果肉と、シトラスの香りを楽しめる一杯です。

香るソーダのために開発された“グリーンシトラスの香り”が、ひと口飲んだ瞬間にふわっと広がり、心まで軽くなるような感覚をもたらします。

レモン、ライム、グレープフルーツなどのシトラスに、梨、ハーブなど10種類以上の香りを絶妙にブレンドし、飲むたびに爽やかな香りが鼻へ抜け、心地よい余韻が広がるのが特徴。

さらに、ほんのり黄色がかったソーダの見た目にもこだわり、視覚からもリフレッシュ感を演出しています。

一気に飲み干すのではなく、時間をかけてじっくりと香りや風味を堪能できることも魅力です。

『チラックス ソーダ』は、サマープロモーション期間を通してさまざまなフルーツフレーバーを展開。

第1弾として、「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の2種類が登場します☆

チラックス ソーダ ストロベリー

販売期間:2025年4月25日(金)〜5月27日(火)予定

甘酸っぱいストロベリー果肉ソースとジュレに、シュワっと弾ける炭酸を加えた「チラックス ソーダ ストロベリー」

スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた贅沢な味わいです。

ひと口飲むたびに、果実のフレッシュさと爽やかな香りが広がり、すっきりとした後味を楽しめます。

※ストロベリー果肉・果汁5%未満

チラックス ソーダ ゆずシトラス

販売期間:2025年4月25日(金)〜9月2日(火)予定

ゆず果皮やグレープフルーツ、オレンジを使用し、炭酸の刺激とともに柑橘の爽やかさが際立つ「チラックス ソーダ ゆずシトラス」

グリーンシトラスの香りがアクセントとなり、気分までリフレッシュできる仕上がりになっています。

さらに、どちらのビバレッジにもセミドライレモンスライスをトッピング。

瑞々しさとクリア感のある見た目が特徴で、そのままでも食べられるようにジューシー感が残してあります。

フルーツの味わいを引き立て、見た目にも爽やかなアクセントを加えた一杯です。

※ゆず果肉・果汁5%未満

『チラックス ソーダ』おすすめシーン

日々のさまざまなシーンに寄り添い、気分を軽やかにしてくれる『チラックス ソーダ』

爽やかな香りと心地よい炭酸の刺激が、リラックスしたひとときを演出します。

その時々の気分に寄り添ってくれる、心軽やかな時間を楽しめる一杯です。

夕方の仕事終わりに

1日頑張った自分へのご褒美に、爽快感あふれる『チラックス ソーダ』を。

弾ける泡とフルーツのフレーバーが、心をリフレッシュし、気持ちを切り替えるひとときを届けます。

夕食後のくつろぎの時間に

食後の余韻を楽しみながら、すっきりとした『チラックス ソーダ』をひと口。

ふんわり広がるフルーツの香りと爽やかな後味が、リラックスした夜の時間を彩ります。

夜のひとり時間に

1日の終わりに、静かに自分と向き合うひととき。

『チラックス ソーダ』のやさしく香るシトラスの余韻とともに、深呼吸するようにゆっくりと味わいながら、心を落ち着かせることができます。

スターバックス リワード会員限定で4月23日、24日に先行販売

先行販売期間:2025年4月23日(水)〜4月24日(木)

対象メニュー:

「チラックス ソーダ ストロベリー」 Tallのみ

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」

サイズ:Tallのみ

利用方法:モバイルオーダーで注文するか、スターバックス ジャパン公式アプリ内バーコードを店頭レジで提示ください。

ロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」会員を対象に、先行販売を実施。

「チラックス ソーダ ストロベリー」および「チラックス ソーダ ゆずシトラス」を発売日に先駆けて一足早く楽しむことができます。

俳優・長濱ねるさんが出演するスペシャルムービーを公開

スペシャルムービー公開予定日:2025年4月23日

公開予定:スターバックス公式Instagram、FASHIONSNAP 公式SNS

発売を記念したスペシャルムービーには、透明感あふれる魅力で多くのファンを魅了する俳優・長濱ねるさんが出演。

『チラックス ソーダ』を手にリラックスする姿が、新ビバレッジの世界観をより一層引き立てます。

リラックスしながら“香るソーダ”を楽しむ長濱さんの姿にも注目です。

濱ねるさん スペシャルムービーインタビュー

「チラックス ソーダ」の撮影を振り返って

こちらの商品の持つ爽やかさとリラックス感が、まさに「チラックス ソーダ」という名前の通りだということ。

最初のひと口で、フルーツのフレッシュな香りがふわっと広がり、肩の力がふっと抜けるような心地よさを感じました。

撮影では、仕事の合間や夕食後、おうちでのリラックスタイムなど、さまざまなシーンで「チラックス ソーダ」を楽しむ姿を演じましたが、どんな瞬間にも寄り添ってくれるドリンクでした。

私自身も、普段からリラックスしたい時や気分をリフレッシュしたい時にスターバックスのドリンクを楽しむ機会があるので、この「チラックス ソーダ」も、そんなシーンにぴったりだと思います。

新生活が始まり、慌ただしい日々を過ごす方も多いと思いますが、「チラックス ソーダ」を片手に、ほっこり、いたわりの時間を過ごしていただけたら嬉しいです。

「チラックス ソーダ」を飲んだ感想

実際に飲んでみると、とても爽やかで喉ごしがよく、果肉の食感までしっかり楽しめるドリンクでした。

ソーダの部分だけを味わってみたり、果肉と一緒に楽しんだり、混ぜながら飲んでみたり、いろんな楽しみ方ができるのが魅力ですね。

どんなシーンで楽しみたい?

これからの季節、外でのイベントも増えてくるので、お出かけのお供にぴったりだと思います。

撮影で体験したように、夕食後にゆっくり味わったり、読書をしながらリラックスして楽しむのも素敵だなと感じました。

まさに“チラックス”な時間を、このドリンクと一緒に過ごせたらいいですね。

長濱ねるさん プロフィール

1998年、長崎県生まれの俳優・長濱ねるさん。

幼少期は五島列島で過ごされました。

欅坂46のメンバーとしてデビューし、卒業後はエッセイ執筆、自筆書籍、ラジオナビゲーター、連続テレビ小説『舞いあがれ!』に出演するなど、活動は多岐にわたります。

現在はABCテレビ・テレビ朝日系 日10ドラマ『いつか、ヒーロー』に出演中です。

心も体も軽やかになれる、フレッシュなひとときが楽しめる新ビバレッジ。

スターバックスにて2025年4月25日より販売される「チラックス ソーダ ストロベリー」と「チラックス ソーダ ゆずシトラス」の紹介でした☆

