・木徳神糧が急伸し上場来高値、価格転嫁進み２５年１２月期業績・配当予想を増額修正

・エルイズビーが大幅高で３連騰、投資目的の子会社設立を材料視

・ファンデリーがＳ高、短期志向の資金流入が続く

・関通は続伸、定款の事業目的追加を材料視

・ワッツなど１００均関連株が軒並み上昇、円高追い風に生活防衛関連としてテーマ買い誘導

・ｄｅｌｙは１０連騰、良品計画と地域社会活性化でタイアップへ

・フォースタは８日続伸、２５年３月期の利益上振れ

・松屋フーズが続伸、値上げを発表し収益押し上げ効果の期待膨らむ

・ニトリＨＤはマドを開けて上値追い加速、今週のＧ２０を控えた円高誘導の流れがプラスに作用

・任天堂は売り買い錯綜、スイッチ・ツーの米国での予約受付を２４日からスタートへ



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出所：MINKABU PRESS