【ストーリーパック第2弾「A Pirate’s Fortune」】 5月15日 配信 単体価格:2,080円

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用オープンワールドアドベンチャー「スター・ウォーズ 無法者たち」のストーリーパック第2弾「A Pirate’s Fortune」を5月15日に配信することを発表した。

発表は、4月18日~20日の3日間にかけて開催中の「スター・ウォーズ」の大型イベント「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン 2025」のなかで行われたもの。今回は、ストーリーパック第2弾の発表にともなって現地入りしていた開発元Massive EntertainmentのDLCクリエイティブ ディレクター、Drew Rechner氏から直接話を伺えた。

【『スター・ウォーズ 無法者たち』A Pirate’s Fortune | ストーリーパック第2弾リビールトレーラー】

Massive Entertainment DLCクリエイティブ ディレクターのDrew Rechner氏

新たな冒険は“あの海賊”と共に。本編終了後のケイ・ヴェスとニックスを楽しめる後日談

――DLC「A Pirate’s Fortune」ではどんな冒険やワールドがケイとニックスを待ち受けているのでしょうか

Drew Rechner氏:今回、ケイ・ヴェスとニックスはホンドー・オナカーと冒険を共にしていきます。ホンドー・オナカーは「スター・ウォーズ」シリーズでもアイコニックなキャラクターの1人です。新たなパイロットクルーとの出会いや、新たなエリア「ケピ」が舞台となります。小惑星の中に作られた「カンティーナ」や、失われたケピ文明の墓場、そして財宝をめぐる冒険が繰り広げられていきます。

――冒険の見どころについてお聞かせください

Drew Rechner氏:見どころの一つはホンドー・オナカーというキャラクターそのものと言えるかもしれません。彼がケイとどのようなやり取りをするのか。キャラクター同士のやり取りだったり、和気藹々とした場面だったり、“絡み”を見ていただきたいです。

本DLCは「スター・ウォーズ 無法者たち」における、メインストーリーの後の出来事になりますので、ケイがどのように成長しているのかも見られます。

ほかにも新たなスペースリージョン(宇宙域)の中で、さまざまなサイドアクティビティが体験できます。たとえば、ミユキ通商連盟との出会いを通じ、ケイの宇宙船「トレイルブレイザー」を新たなパッシブエレメントで強化するといったことも可能になります。

――今回登場するホンドー・オナカーですが、「クローン・ウォーズ」に登場していたと思います。彼にスポットが当たった理由について教えていただけますか

Drew Rechner氏:私たちチーム一同がホンドー・オナカーの大ファンなんです。海賊団を率いていることもあり、本作「スター・ウォーズ 無法者たち」の物語にもぴったりだと思ったのが理由です。

彼は非常に特徴的なキャラクターでして、メンターのような役割であるものの、自分自身の関心を持つところがイマイチはっきりしないという部分も持ち合わせています。私たちも「スター・ウォーズ」のファンですので、ホンドー・オナカーを用いたストーリーが制作できて、本当に光栄なことでした。

また、声優さんもホンドー・オナカーのオリジナルキャストである、ジム・カミングス氏が続投してくださいますので、非常に嬉しく思っています。

――本DLCのボリューム感や難易度についてお聞かせください

Drew Rechner氏:メインストーリーだけであれば4時間ほどですが、メインストーリーを進めている道中、あるいは終了後に楽しめるサイドコンテンツをたくさんご用意しています。難易度の高いコンテンツもご用意していますので、楽しんでいただけるかと思います。

――プレイヤーからのフィードバックを反映させた点などはありますか?

Drew Rechner氏:そうですね。コミュニティファンからもさまざまなお声をいただいておりました。本DLCにおいては戦闘面を全体的にアップグレードしています。

より長い時間、武器を使った戦闘を楽しんでいただけるのではないかと見込んでいます。たとえば、武器を恒久的にバッグ内に携行しておき、もう一つの武器でスピーダーから自由に射撃することも可能になっています。

今回はさまざまな変更を加えており、ステルスプレイかもしくは正面から戦うか、戦闘においては多くの選択肢をご用意しました。

――DLC「A Pirate’s Fortune」の制作にあたって大変だったことや、苦労したところがあればお聞かせ願います

Drew Rechner氏:ホンドー・オナカーというキャラクターはコミュニティファンにとっても非常に人気の高いキャラクターです。ですので、“彼を正確に描写する”ことに気を遣いました。

――最後に、DLCを楽しみにしているファンにメッセージをいただければと思います

Drew Rechner氏:チームとしても本当にここまで、かなり力を入れて頑張ってきました。そして今、ようやく完成というところまで辿り着いています。

プレイヤーの皆さんに楽しんでいただけること、実際に手にしていただけることをエキサイティングに感じていますし、誇りにも思っています。ぜひ、お楽しみいただければ幸いです。

――本日はありがとうございました!

