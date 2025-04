東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーである「新菱冷熱工業」が「新菱冷熱さわやかキャンペーン」を開催!

クイズ正解者の中から抽選で10組20名を東京ディズニーシーの新しいステージショー「ドリームス・テイク・フライト」プレビュー」にご招待☆

新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」

応募期間:2025年4月21日(月)〜2025年5月16日(金)

賞品・当選人数:東京ディズニーシーⓇ・1デーパスポート(ペア)+ドリームス・テイク・フライトご鑑賞券(ペア)(10組20名様)

キャンペーンURL:https://www.shinryo.com/sponsor/cp10/

新菱冷熱工業株式会社は、2025年7月15日に開催される東京ディズニーシーⓇ「ドリームス・テイク・フライト」プレビューに、クイズに答えて正解者の中から抽選で10組20名様をご招待するキャンペーンを、2025年4月21日〜2025年5月16日まで開催!

飛行機工場を舞台とした「ドリームス・テイク・フライト」は、新しいステージショー。

ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、力を合わせて飛行機づくりに奮闘する1日を、歌やダンスでリズミカルに描きます。

新ステージショーを一足先に体験できる!

新菱冷熱工業「新菱冷熱さわやかキャンペーン」の紹介でした☆

※新菱冷熱工業株式会社は、東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

