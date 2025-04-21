【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER5】 8月上旬 発売予定 価格：1回850円

　BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER5」を8月上旬に発売する。価格は1回850円。

　本商品は背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第5弾。

　第5弾ではA賞「ブラン フィギュア」、B賞「ノワール フィギュア」がラインナップ。ラストワン賞では「ソーダ：トゥインクルバニー フィギュア」が登場する。その他のラインナップは後日公開を予定している。

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