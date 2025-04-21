「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER5」が8月上旬に発売予定バニースタイルのブラン、ノワール、ソーダがフィギュアで登場
【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER5】 8月上旬 発売予定 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER5」を8月上旬に発売する。価格は1回850円。
本商品は背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第5弾。
第5弾ではA賞「ブラン フィギュア」、B賞「ノワール フィギュア」がラインナップ。ラストワン賞では「ソーダ：トゥインクルバニー フィギュア」が登場する。その他のラインナップは後日公開を予定している。
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) April 19, 2025
速報！
発売決定🐰
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2025年8月上旬発売予定
一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER5
続報をお楽しみに✨#NIKKE #ニケ #メガニケ pic.twitter.com/QEDYPbcggJ
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