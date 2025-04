クリスピー・クリーム・ドーナツにて、母の日に向けた「スマイル カスタード」と「ストロベリー フラワー」が期間限定で登場!

にっこり優しい笑顔と赤いお花をモチーフにした2種類のドーナツで、母の日に“ありがとう”の気持ちを伝えられます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「スマイル カスタード/ストロベリー フラワー」

販売期間:2025年5月1日(木)〜5月11日(日)予定

取扱店舗:クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※催事及び店舗以外の一部小売店を除く

クリスピー・クリーム・ドーナツから、母の日の贈り物におすすめの2種類のドーナツが登場!

「スマイル カスタード」は、母の日にぴったりの感謝の気持ちを笑顔で伝えるドーナツです。

優しい甘さのカスタードクリームが詰まった生地を、ミルキーなホワイトチョコでコーティング。

ビターチョコでにっこり優しい笑顔を描いています。

仕上げに甘酸っぱいストロベリーナパージュでチャーミングなほっぺを描き、キュートなスマイルが表現されています☆

また、「ストロベリー フラワー」は、赤い花をイメージしたドーナツ。

ふわっと軽い生地の上にストロベリーコーティングをかけ、さらに甘酸っぱいストロベリーのナパージュで包み込んでいます。

仕上げにミルキーなホワイトチョコでかわいらしいお花を描き、華やかに!

いちごの味がじゅわっと口いっぱいに香るジューシーなドーナツです。

さらに、2つの新ドーナツに人気の定番ドーナツを組み合わせた、贈り物にぴったりの「ママ ボックス」も期間限定で販売。

人気No.1の「オリジナル・グレーズド」と、お子さまにも人気の「チョコ スプリンクル」、チョコ生地にビターチョコとアーモンドクランチをトッピングした「チョコ クランチ」がアソートされています。

スマイル カスタード

価格:テイクアウト 313円(税込)/イートイン 319円(税込)

優しい甘さのカスタードクリーム入りドーナツをミルキーなホワイトチョコで包んだドーナツ。

目と口をチョコで描いてスマイルフェイスに仕上げてあります☆

ジューシーなストロベリーナパージュのほっぺもチャーミングです!

ストロベリー フラワー

価格:テイクアウト 291円(税込)/イートイン 297円(税込)

爽やかな甘さのストロベリーチョコにジューシーなストロベリーのナパージュで、華やかさをプラス。

ミルキーなホワイトチョコでスイートな花模様が描かれています☆

ママ ボックス(6個)

価格:テイクアウト 1,609円(税込)/イートイン 1,639円(税込)

内容:6個入(スマイル カスタード2個、ストロベリー フラワー1個、オリジナル・グレーズド 1個、チョコ スプリンクル1個、チョコ クランチ1個)

ママへの感謝を特別な笑顔が伝える「スマイル カスタード」に、人気の「チョコクランチ」と「チョコ スプリンクル」、「オリジナル・グレーズド」をアソート。

さらに、爽やかな甘さの「ストロベリー フラワー」が優しく華やかに彩る「ママ ボックス」です。

母の日にみんなで食べたい、思わず笑顔になる期間限定ドーナツ!

母の日に向けたドーナツ「スマイル カスタード」と「ストロベリー フラワー」は、2025年5月1日(木)から5月11日(日)まで、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗にて登場です。

※店舗により価格が異なる場合があります

※なくなり次第終了となります

※販売方法は予告なく変更となる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post にっこり優しい笑顔と赤いお花モチーフ!クリスピー・クリーム・ドーナツ「スマイル カスタード/ストロベリー フラワー」 appeared first on Dtimes.