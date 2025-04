キャブスがヒートに先勝…ミッチェルとガーランドに加えてベンチ出場のジェロームも活躍

4月21日(現地時間20日)に「NBAプレーオフ2025」イースタン・カンファレンス1回戦が行われ、1位のクリーブランド・キャバリアーズがホームのロケット・モーゲージ・フィールドハウスで8位のマイアミ・ヒートと対戦した。

同点で迎えた第1クォーター残り2分56秒からドノバン・ミッチェル、エバン・モーブリーが連続得点をマーク。ベンチから出場したタイ・ジェロームの3ポイントシュートもあり、31-24とリードを奪った。

第2クォーター序盤こそ点を取り合ったものの、開始4分16秒からミッチェル、ジャレット・アレン、ダリアス・ガーランドの3人で8-0のラン。ミッチェルを中心に試合を進め、62-54の8点差でハーフタイムを迎えた。

後半もリードしながら試合を展開すると、ミッチェルに加え、ジェロームとガーランドも躍動。試合を通じて3人で121得点中85得点を奪い、21点差で初戦を制した。

ミッチェルが30得点5リバウンド4アシスト4スティール、ジェロームが5本の3ポイントを含む28得点に5リバウンド3アシスト、ガーランドも5本の3ポイントなどで27得点に3リバウンド5アシスト。アレンも12得点11リバウンド3スティールと攻守で活躍した。

なお、両者による第2戦は24日(同23日)に行われる。

■試合結果



クリーブランド・キャバリアーズ 121-100 マイアミ・ヒート



CLE|31|31|25|34|=121



MIA|24|30|25|21|=100

