世界初をうたうAIマグカップ。カップの側面がディスプレイ代わりになり、飲み物の温度をモニタリングするほか、スマートフォンの画面と同じように、さまざまな情報を映し出し、ゲームまでできてしまいます。

↑思った以上に便利で面白いかも(画像提供/Pixel Mug)。

クラウドファンディングで3000万円以上の資金を集め、3月から発売が始まったのが「ピクセルマグ P1」。二重になった磁器製のマグカップですが、側面部分がディスプレイのようになり、マグカップ内部のセンサーによって飲み物の温度が表示されたり、その日の気温を確認できたり、会議などの日程のリマインダーが映し出されたりします。

また、水分不足にならないように、個人のライフスタイルに合わせてあらかじめ設定しておけば、水分を取るようにリマインドしてくれるため、健康管理に役立つ使い方もできます。

さらにアプリを使えば、AIを活用した簡単なアニメーションを自分で作り、マグカップに表示させることも可能。会議に参加しているメンバーのマグカップに、一斉に同じ絵柄を送信して表示させたり、場を盛り上げることもできそう。スロットのようなシンプルなゲームもマグカップ上でプレーできて、パーティーシーンにもよさそうです。

バッテリーは2時間使用できて、一般的なマグカップと同様に水洗い可能。価格は59ドル(約8400円※)と、それほど割高ではなさそうです。

※1ドル=約142円で換算(2025年4月18日現在)

毎日にちょっとした彩りを添えてくれそうなこんなAIマグカップ。クラウドファンディングのサイトによると、日本への配送も可能とのことですから、気になる方はいち早くチェックしてみては?

