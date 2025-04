【ポイント還元キャンペーン】 開催期間:4月21日10時~5月23日15時

DMM通販にて、対象商品を購入すると30%から50%のDMMポイントが貰える「ポイント還元キャンペーン」を開催している。開催期間は5月23日15時。

本キャンペーンでは、プラモデル、フィギュア、トイガン、鉄道模型、工具など様々なホビー商品が対象商品にラインナップされており、BANDAI SPIRITSの「30MS」、コトブキヤの「フレームアームズ・ガール」「メガミデバイス」、東京マルイの電動ガン、KATOの鉄道模型のほか、「ハイパーヨーヨー」「トミカ」などのおもちゃ商品も対象となっている。

なお獲得できるポイントは、商品到着から2~3週間以内に付与となっており、有効期限は付与された月の翌月までとなっている。また支払方法に「代金引換支払い」を利用した場合にはキャンペーンの対象外となる。

「ポイント還元キャンペーン」対象商品(一部抜粋)

「BUSTER DOLL タンク MIDNIGHT FANG」

「クロスフレーム・ガール ゴルディーマーグ&ステルスガオーIIセット」

「皇巫 スサノヲ 紅蓮」

「30MS 月岡恋鐘」

「【再販】STEINS;GATE 0 牧瀬紅莉栖-Antinomic Dual-」

「ARTIST SUPPORT ITEM 加々美高浩 ハンドモデル/L-WHITE-」

「電動ガンプラス SG553プラス」

「10-2043 東急電鉄5050系4000番台<新幹線ラッピングトレイン> 10両セット【特別企画品】」

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C)サンライズ

THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)加々美高浩 (C) KOTOBUKIYA