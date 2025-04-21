»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈÊÑ²½µå¡É¤Ë¥¹¥´¤ß¡¡Ä¹Ã«Àî¼¢Íø»á¡ÖÁ´Éô·è¤áµå¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ïº®Íð¤¹¤ë¡×¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÀµ³ÎÌµÈæ
ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢7²ó10Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨5»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨0.93¡£18¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡£MLB¤Ç517»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦Ä¹Ã«Àî¼¢Íø¤µ¤ó¤Ë¡¢³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï102µå¤Î¤¦¤Á22µå¤Î³ä¹ç¤ÇÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢3²ó2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Ç¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥óÁª¼ê¤ËÅê¤²¤¿½éµå¤òÀä»¿¡£
¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹µå¤Ï´Ë¤¤¥«¡¼¥Ö¤¬°ìÈÖÍ¸ú¡£¡ÊÂÇÎ¨0³äÂæ¤À¤Ã¤¿¡Ë¥Ô¡¼¥À¡¼¥½¥ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ´»Ò°¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢1µåÌÜ¤«¤éÂÇ¤Á¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë´Ë¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¼ê¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£Æ¬¤Î¾¡Íø¡¢ºÇ¹â¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿Åêµå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
7²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥ä¥ó¥°Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤Î5¼ïÎà¤Îµå¼ï¤Ç»°¿¶¡£Ä¹Ã«ÀîÅê¼ê¤Ï¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤Î4¼ïÎà¤¬Á´Éô·è¤áµå¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢ÊÑ²½¤â»÷¤¿µå¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÁ´ÉôÂÇ¤ÁÊý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢4µå¼ï¤ÎÊÑ²½µå¤òÁ´ÉôÆ¬¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ïº®Íð¤¹¤ë¡×¤ÈËÝÏ®¤Ç¤¤ëÊÑ²½µå¤ÎÂ¿¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢31µå¤ÈºÇ¤âÅê¤²¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»³ËÜÅê¼ê¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ï¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼²óÅ¾¤ÇÍî¤Á¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤è¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡£¤ï¤¶¤È¤À¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊµîÇ¯¤è¤ê¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉª¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Ê¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¸ú¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¥Ç¡¼¥¿Ìîµå¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î°ÌÃÖ¤¬°ìÈÖ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤É¤Îµå¤âÆüËÜ¤Î»þ°Ê¾å¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡þ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼êÆâÌõ
¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È 30µå
¡¦¥¹¥×¥ê¥Ã¥È 31µå
¡¦¥«¡¼¥Ö 22µå
¡¦¥¹¥é¥¤¥À¡¼ 8µå
¡¦¥·¥ó¥«¡¼ 7µå
¡¦¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë 4µå