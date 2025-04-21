【皐月賞】ミュージアムマイルが圧倒的1番人気のクロワデュノールを差し切り優勝！
ミュージアムマイル（c）SANKEI
第85回皐月賞（GI）が20日に中山競馬場（芝2,000m）で行われ、J.モレイラ騎手騎乗の3番人気ミュージアムマイルが優勝。
圧倒的1番人気だったクロワデュノールは2着。3着にマスカレードボールが入った。勝ち時計は1分57秒0。第85回皐月賞の着順は以下の通り。
第85回皐月賞（GI）着順
2025年4月20日（日）3回中山8日 発走時刻：15時40分
着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気
1着 6-11 ミュージアムマイル（牡3 J.モレイラ）3
2着 5-10 クロワデュノール（牡3 北村友一）1
3着 3-6 マスカレードボール（牡3 横山武史）4
4着 3-5 ジョバンニ（牡3 松山弘平）7
5着 8-16 サトノシャイニング（牡3 西村淳也）2
6着 8-18 マジックサンズ（牡3 佐々木大輔）16
7着 2-3 キングスコール（牡3 藤岡佑介）9
8着 7-13 アロヒアリイ（牡3 横山和生）11
9着 7-15 ヴィンセンシオ（牡3 C.ルメール）6
10着 7-14 カラマティアノス（牡3 戸崎圭太）12
11着 1-2 エリキング（牡3 川田将雅）5
12着 2-4 ジュタ（牡3 坂井瑠星）15
13着 1-1 ニシノエージェント（牡3 津村明秀）14
14着 4-8 ジーティーアダマン（牡3 岩田望来）10
15着 8-17 ファウストラーゼン（牡3 杉原誠人）8
16着 4-7 フクノブルーレイク（牡3 松岡正海）18
17着 6-12 ドラゴンブースト（牡3 丹内祐次）17
18着 5-9 ピコチャンブラック（牡3 石橋脩）13
※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
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