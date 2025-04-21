【皐月賞】ミュージアムマイルが圧倒的1番人気のクロワデュノールを差し切り優勝！



ミュージアムマイル（c）SANKEI

第85回皐月賞（GI）が20日に中山競馬場（芝2,000m）で行われ、J.モレイラ騎手騎乗の3番人気ミュージアムマイルが優勝。

圧倒的1番人気だったクロワデュノールは2着。3着にマスカレードボールが入った。勝ち時計は1分57秒0。第85回皐月賞の着順は以下の通り。

第85回皐月賞（GI）着順

2025年4月20日（日）3回中山8日 発走時刻：15時40分

着順 枠順 馬名（性齢 騎手名）人気

1着 6-11 ミュージアムマイル（牡3 J.モレイラ）3

2着 5-10 クロワデュノール（牡3 北村友一）1

3着 3-6 マスカレードボール（牡3 横山武史）4

4着 3-5 ジョバンニ（牡3 松山弘平）7

5着 8-16 サトノシャイニング（牡3 西村淳也）2

6着 8-18 マジックサンズ（牡3 佐々木大輔）16

7着 2-3 キングスコール（牡3 藤岡佑介）9

8着 7-13 アロヒアリイ（牡3 横山和生）11

9着 7-15 ヴィンセンシオ（牡3 C.ルメール）6

10着 7-14 カラマティアノス（牡3 戸崎圭太）12

11着 1-2 エリキング（牡3 川田将雅）5

12着 2-4 ジュタ（牡3 坂井瑠星）15

13着 1-1 ニシノエージェント（牡3 津村明秀）14

14着 4-8 ジーティーアダマン（牡3 岩田望来）10

15着 8-17 ファウストラーゼン（牡3 杉原誠人）8

16着 4-7 フクノブルーレイク（牡3 松岡正海）18

17着 6-12 ドラゴンブースト（牡3 丹内祐次）17

18着 5-9 ピコチャンブラック（牡3 石橋脩）13

※結果・出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。





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