Dannie Mayの新曲「ユニーク」が、2025年7月3日に初回放送が決定したシリーズ累計90万部(紙+電子)超えの人気作であるTVアニメ『追放者食堂へようこそ!』のオープニングテーマに決定した。『追放者食堂へようこそ!』は心もお腹も満たされる”新異世界グルメ人情ファンタジー”。「小説家になろう」での連載開始から多くの読者を魅了し、書籍化・コミカライズ化と超スピードで展開を続け、ついに2025年7月TVアニメ化されることが決定した人気作。

アニメーション制作は、食欲を超絶刺激する作画で評判の「OLM Team Yoshioka」が担当する。あわせて本PV第1弾が新たに公開された。オープニングテーマに起用されたDannie Mayの新曲「ユニーク」は『追放者食堂へようこそ!』のために書き下ろした楽曲となっている。■Vo.Gt.マサ コメントみなさんこんにちは!この度、オープニングテーマを担当させていただくことになりましたDannie Mayのマサです。実は「追放者食堂へようこそ!」は個人的に原作を読んでいた作品で、お話をいただいたときは本当に光栄でした。今回の楽曲「ユニーク」は、主人公デニスの”お人好しすぎるほどの面倒見の良さ”をテーマに書き下ろしました。心に傷を抱えたキャラクターたちが、彼の優しさに触れて少しずつ癒やされていく様子、そして同時にデニス自身も救われていく過程を描いています。こんな素敵な作品に関わることができて、本当にうれしく思います。<リリース情報>Dannie May配信シングル「FUNKY MUSIC!!」2025年4月16日(水)リリース<ライブ情報>Dannie May ONEMAN LIVE TOUR「スーパー・バケーション」6月21日(土)広島 SIX ONE Live STAR6月22日(日)福岡 CB6月29日(日)仙台 LIVE HOUSE enn 2nd7月5日(土)名古屋 JAMMIN'7月6日(日)大阪 Music Club JANUS7月12日(土)東京 恵比寿LIQUIDROOMhttps://w.pia.jp/t/danniemay-tour2025/公式サイト https://danniemay.com/