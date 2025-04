【ライブレポート】ENHYPEN『コーチェラ』で圧巻のパフォーマンス！新作のタイトルもサプライズ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「皆さんのエネルギーが本当にすごかった。素敵な2週間を作ってくれてありがとう」(ENHYPEN)

ENHYPENが、4月19日午後(以下現地時間)に米カリフォルニア州インディオで行われた『Coachella Valley Music and Arts Festival』(以下『コーチェラ』)の2週目のステージに立った。

この日「ロックスター」を彷彿とさせた強烈な衣装で登場したENHYPENは、激しい砂風のなか、約45分間の情熱的なステージを披露。躍動感溢れるバンド演奏にENHYPENのパワフルなパフォーマンス、乱れることのないライブが調和し、現場は熱く盛り上がった。

デビュー当初に発表した「Drunk-Dazed」から2024年に披露した「No Doubt」まで、自分たちの音楽の足跡を盛り込んだ13曲のステージは一編のドラマのようだった。ダンスブレイクを披露した「Blockbuster」、NI-KIのダンスと新しく力強い振り付けが際立つ「ParadoXXX Invasion」などが観客を魅了した。

バンドバージョンで再誕生した「Sweet Venom (English Ver.)」をはじめ、ロックバージョン「Bite Me」、EDMバージョン「Drunk-Dazed」などのステージが繰り広げられ、会場の熱気は最高潮に。

ENHYPENはハンドマイクを使って自分たちのエネルギーを伝えた。彼らの公演を観るためにサハラ(Sahara)ステージの前をぎっしりと埋めた数多くの観客たちは熱い歓声と合唱で応えた。

ENHYPENは「今日、皆さんのエネルギーが本当にすごかった。もうすぐワールドツアーでまたお会いする予定なので、楽しみにしていてほしい。素敵な2週間を作ってくれてありがとう」と語った。

公演の最後には、サハラステージの大型電光板に、6月5日リリース予定の彼らの6枚目のミニアルバムのタイトル『DESIRE : UNLEASH』がサプライズ公開され、ファンは歓喜。併せて「CAN’T TOUCH YOU, BUT I’M GONNA MAKE YOU MINE」という文句も刻まれ、新しいアルバムのストーリーとどんな関連があるのか注目を集めた。

ENHYPENは6月に6枚目のミニアルバムをリリースしたあと、同月のタイ・バンコク、7月の東京と大阪の2都市スタジアム、8月~9月の米国と欧州の10都市でワールドツアー『WALK THE LINE』を行う。

PHOTO:Coachella YouTube生配信より

リリース情報

2025.04.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Loose」

2025.06.05 ON SALE

MINI ALBUM『タイトル未定』

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/