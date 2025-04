アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんが、23日発売の雑誌「ViVi」6月号(講談社)のメイク企画に登場「夏のフルーツカラー」をテーマに、今シーズンおすすめの色を効かせたメイクで、アイドルのときとは一味ちがう表情を見せている。 一つめの果物は「プラム」。熟したプラムのような紫みのあるリップがポイントで、全体はピンクトーンのメイク。ぽわんとした表情でカメラ前に立つと、スタッフ全

ログインして続きを読む

The post FRUITS ZIPPER 鎮西寿々歌がフルーツメイクで三変化 ViVi 6月号に登場 first appeared on GirlsNews.