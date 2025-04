ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりシルエットで動きやすい、ディズニーデザイン「軽くて柔らかいダブルガーゼエプロン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「軽くて柔らかいダブルガーゼエプロン」クラシック・プー

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,990円(税込)

サイズ:M〜L、L〜LL

前:左右ポケット

後ろ:中央スナップボタン留め(1個)

<織物>綿100%(ダブルガーゼ)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「クラシック・プー」デザインのエプロン。

水色を基調とした爽やかなデザインで、軽くて、乾きやすいダブルガーゼを使用しています。

洗うほどにくったりと、いい風合いに◎

左右のポケットには「クラシック・プー」やお花の刺繍入り☆

「クラシック・プー」は繊細なタッチで表現され、刺繍がオシャレなアクセントに!

優しい表情をした姿にもほっこりと癒されます。

後ろはシンプルなデザインに。

動きやすいゆったりシルエットで、さらに厚手の服の上にもラクに着られます。

後ろはスナップボタンになっているので着脱もスムーズにできます。

お気に入りのエプロンで家事のやる気もアップ!

ゆったりシルエットで動きやすい、ディズニーデザイン「軽くて柔らかいダブルガーゼエプロン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

