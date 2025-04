抹茶は、何となく体に良いイメージがあるかもしれません。でも正直「スーパーフードを超えた」と言えるほど、腸活やダイエット効果がたくさんある食材なのです!そこで今回は、実際に筆者がどハマりしてしまった、抹茶を使った最高の腸活レシピをご紹介。混ぜるだけで簡単かつ、新感覚なのでリピート間違いなし!研究報告を基に効果もお伝えするので、ぜひ最後まで読んで1度試してみてくださいね!

◆驚異の効果! 抹茶で始める腸活&ダイエット革命抹茶といえば、カテキンと呼ばれる成分が有名ですよね。実は、カテキンには色々な種類があり、抹茶には4種類が含まれています!<抹茶に含まれるカテキンの種類>・エピカテキン・エピガロカテキン・エピカテキンガレート・エピガロカテキンガレートキャラクターが進化していくような、すごく似ている名前が並びますが……(笑)。これらの成分が相乗的に働くことで、抹茶は「腸活」だけでなく、全身の健康や美容にも効果を発揮しているのです。◆抹茶の持つパワーとその具体的な効果摂南大学で行われた研究では、抹茶粉末を「1日1.5g」摂取したところ、2週間で腸内環境に変化が! 具体的には、いわゆる悪玉菌と考えられているフソバクテリウム属細菌が減少しました。(※1)フソバクテリウム属は、細菌由来の毒素を作るので、過剰に増えると厄介なのです。その他、12週間、抹茶のカテキンを多く摂取したところ、体脂肪量が平均して2.3kg減少しました。対照のグループと比べて1.8kgも多く減少したのは、カテキンの力だと考えられています!(※2)つまり、抹茶のカテキンには「腸内の有害菌を減らし」「脂肪の減少を促進する」効果が同時に期待できます。さらに! 今回の腸活レシピでは、豆腐と組み合わせることで、タンパク質なども摂取できるのがポイントです。◆<材料>抹茶の腸活ふわふわスフレ豆腐…150gハチミツ…15〜20g(又は砂糖やラカント)抹茶…3g(小さじ1強)ゼラチン…3g◆<作り方>‘ι紊鰺憧錣貌れて、500Wで2分半チンします。(出てきた水分は捨てましょう)△垢阿頬茶とゼラチンも加えて、全力でごちゃごちゃします。ハンドミキサーもここで始動!トロトロふわふわになったら、お好みの容器に入れて冷やせば完成です!(冷蔵庫で2〜3時間以上)ゼラチンを溶かすために、豆腐が熱いうちに混ぜるようにしましょう。火傷には気をつけてくださいね!今回ご紹介した抹茶の腸活レシピは、どちらもシンプルながら効果が期待できるものばかりです。古来より愛される抹茶の健康パワーを、日常の食事に手軽に取り入れることで、腸内環境の改善や体脂肪の減少、さらにはストレス耐性の向上といった多角的な効果が得られるでしょう。現代の健康維持には、見た目の美しさだけでなく内側からのケアが重要です。抹茶を上手に活用し、毎日の生活に「腸活」と「茶活」をプラスして、心身ともに健やかな毎日を過ごしましょう。◆抹茶は腸内環境の改善とダイエットに最適! 即効性も今回は、抹茶の腸活に良いところや体脂肪を減少させる効果をお伝えしました。ご紹介した腸活レシピも、簡単にできて美味しいのでぜひ一度試してみてくださいね。また、抹茶よりは少ないですが、緑茶にもカテキンは含まれています。普段の飲み物の1つとして、緑茶を適度に飲むこともおすすめです。ぜひ、カテキンをうまく取り入れて腸活をしていきましょう!出典(※1)Morishima, S., et al「A randomized, double-blinded study evaluating effect of matcha green tea on human fecal microbiota」(2023)(※2)Tomonori Nagao 「A Green Tea Extract High in Catechins Reduces Body Fat and Cardiovascular Risks in Humans」(2012)本記事は医療・治療アドバイスを提供しているわけではなく、レシピに付随した情報提供のみが目的です。診断・治療を必要とする方は、必ず医療機関での受診をしてくださいね。<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii