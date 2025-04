「the elephant in the room」の意味は？「部屋のなかにいるゾウ」ってどういう意味！

正解は「話したくない、見て見ぬふりをしている問題」でした!

部屋のなかにいるゾウは大きすぎて気づかないわけがないですよね。

それにも関わらず気づかないふりをしている、つまりタブーなことを指すときに使われる表現です。

「Their sudden divorce was the elephant in the room at the family reunion.」

(家族が集まった場で、彼らの突然の離婚は触れてはいけない話題のように扱われ、誰も口にしなかった)