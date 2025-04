西1位のサンダーがグリズリーズを圧倒…51点差快勝でプレーオフ好スタート

4月21日(現地時間20日)に「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、1位のオクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターで8位のメンフィス・グリズリーズと対戦した。

1点ビハインドで迎えた第1クォーター開始5分22秒からルーゲンツ・ドート、ジェイレン・ウィリアムズ、アイザイア・ハーテンシュタインの連続得点で逆転。チェット・ホルムグレン、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー、アイザイア・ジョー、ジェイリン・ウィリアムズも得点を重ね、32-20と12点のリードを奪った。

第2クォーター序盤はアーロン・ウィギンズが立て続けにシュートを決めると、ジェイレン・ウィリアムズとハーテンシュタインも続き、開始5分38秒の時点で57-24。その後も試合を優位に進め、68-36と32点リードでハーフタイムに突入した。

第3クォーターはホルムグレン、ドート、アレクサンダーの連続得点でスタート。一挙44得点を奪い、相手を突き放した。最後の12分間は主力を温存しながら、最終スコア131-80と51点差で圧勝。白星発進に成功した。

サンダーはウィギンズが21得点、ジェイレン・ウィリアムズが20得点5リバウンド6アシスト3スティール、ホルムグレンが19得点10リバウンド2ブロック、アレクサンダーが15得点5アシスト2ブロック、ハーテンシュタインが14得点8リバウンド5アシストをマークした。

なお、両者による第2戦は23日(同22日)に行われる。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 131-80 メンフィス・グリズリーズ



OKC|32|36|44|19|=131



MEM|20|16|27|17|=80

OKC TEAM EFFORT GAME 1 DUB ⛈️

Wiggins: 21p (playoff career-high), 4r, 3a

J-Dub: 20p, 6a, 5r, 3s

Chet: 19p, 10r, 2b

SGA: 15p, 5a, 2b

I-Hart: 14p, 8r, 5a

Dort: 12p, 3r, 3s

It's the largest margin of victory in a Game 1 in playoff history. pic.twitter.com/qoZtYEnhCD

- NBA (@NBA) April 20, 2025