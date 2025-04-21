【エリア別】東京圏で「Galaxy A25 5G」が連続首位！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2025/4/21
「BCNランキング」2025年4月7日〜13日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 arrows We2 F-52E（FCNT）
7位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
8位 A79 5G（OPPO）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
6位 arrows We2 F-52E（FCNT）
7位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
8位 A79 5G（OPPO）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。