¡ÚÈþ¿©²ÈVS¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ÛÊ¢¥Ú¥³¤ÊÈÈ¿Í¤Ë¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Èþ¿©²È¤¿¤Á¤ÎÈëºö¤È¤Ï¡Ä¡ª
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë´Ä¶°ÍÂ¸Ê¸»ú¡¦³¨Ê¸»ú¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Èþ¿©²È¤¬¤æ¤¯ Season.2 Æî¹ñ¥Ð¥«¥ó¥¹ÊÔ£
Æî¹ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¤Îµ¡Æâ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¡ª
¡Ö²æ¡¹¤Î½ÐÈÖ¤À¡×¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÈþ¿©²È¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¿ßË¼¤Ëñ¥ÁÖ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯Íê¤â¤·¤¤ÇØÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«ºö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Â³¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê¡Ê@tunatu727¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤ªÏÃ¤òÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°úÍÑ¸µ¡§@tunatu727