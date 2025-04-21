サッカーJ2リーグ第10節の10試合が、19日（土）、20日（日）に開催されました。

首位のジェフユナイテッド千葉は、大分トリニータに1−0で勝利。開幕から10戦9勝で勝ち点は27。今節2位のRB大宮アルディージャがFC今治と引き分けたため、勝ち点差を『7』に拡大。千葉が首位を独走しています。

ベガルタ仙台は敵地でのロアッソ熊本戦に1−0で勝利。引き分けを挟み3連勝で3位に浮上しました。3位につけていたジュビロ磐田は、敵地でのブラウブリッツ秋田戦で1−2で敗戦。順位を5位に落としています。

下位では、19位愛媛FCがモンテディオ山形に3−2で勝利。20位いわきFCはカターレ富山を2−1で下し、2チームはうれしい今季初勝利で勝ち点を6に積み上げました。またJ1から降格した17位の北海道コンサドーレ札幌は藤枝MYFCに2−1の逆転勝利。10位山形から17位札幌までの8チームが、勝ち点12で並んでいます。

【J2第10節結果】

◆愛媛 3−2 山形（NDソフトスタジアム山形）

得点【愛媛】谷本駿介（前半7分）オウンゴール（後半34分）行友翔哉（後半37分）【山形】ディサロ 燦シルヴァーノ（前半45＋4分）藤本 佳希（後半45＋1分）

◆甲府 1−1 長崎（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【甲府】孫大河（前半15分）【長崎】マテウス ジェズス（前半2分）

◆鳥栖 2−2 山口（駅前不動産スタジアム）

得点【鳥栖】新井晴樹（前半9分）堺屋佳介（後半45＋3分）【山口】下堂竜聖（後半5分）末永透瑛（後半10分）

◆仙台 1−0 熊本（えがお健康スタジアム）

得点【仙台】宮崎鴻（前半37分）

◆札幌 2−1 藤枝（大和ハウス プレミストドーム）

得点【札幌】田中克幸（前半30分）アマドゥ バカヨコ（後半9分）【藤枝】楠本卓海（前半7分）

◆秋田 2−1 磐田（ソユースタジアム）

得点【秋田】梶谷政仁（後半23分）佐川洸介（後半45＋2分）【磐田】川合徳孟（後半38分）

◆千葉 1−0 大分（フクダ電子アリーナ）

得点【千葉】エドゥアルド（後半9分）

◆いわき 2−1 富山（富山県総合運動公園陸上競技場）

得点【いわき】谷村海那（前半7分、後半38分）【富山】碓井聖生（前半39分）

◆水戸 1−0 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【水戸】渡邉新太（後半4分）

◆今治 0−0 大宮（アシックス里山スタジアム）