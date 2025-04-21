¡ÚÂçºåËüÇî¡Û¹ÔÎóŽ¤¥È¥¤¥ìŽ¤ÄÌ¿®¾ã³²¡Ä¼êÁá¤¤ÌäÂê²ò¾Ã¤ÇàÍè¾ìËþÂÅÙá¾å¾º¤«¡¡º£¸åÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë½ë¤µÂÐºö
¡¡Âçºå¡¦Ì´½§¡Ê¤æ¤á¤·¤Þ¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë£²£°£²£µÇ¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï£²£°Æü¡¢³«Ëë¤«¤é£±½µ´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£³«Ëë¤·¤ÆÂçºå¥á¥È¥íÌ´½§±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÅì¥²¡¼¥È¤Î¹ÔÎó¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Î¿åÏ³¤ì¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥¤¥ì¤Î¸Î¾ã¡¢³Æ½ê¤Ç¤Îº®»¨¤Ë¤è¤ëÄÌ¿®¾ã³²¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢ËüÇîÂ¦¤â¼ê¤òÂÇ¤Á¡¢Íè¾ìµÒ¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡£±£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿ËüÇî¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò¾Ê¤¤¤¿°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬£±£¹Æü»þÅÀ¤Ç£µ£°Ëü£²£°£°£°¿Í¤È¡¢£µ£°Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤â¡¢Âç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿Åì¥²¡¼¥È¤ÎÎó¤Ï¤Þ¤À²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À¾¥²¡¼¥È¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¾è¤ì¤ëÍÎÁ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¡¢²¿¤È¤«¤·¤ÆµÒ¤ÎÊ¬»¶¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÆü¤Î£±£³Æü¤Ë¤ÏÄÌ¿®¾ã³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢Íè¾ìµÒ¤¬ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î£Ñ£Ò¥³¡¼¥É¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤Ë°ÜÆ°·¿´ðÃÏ¶É¤òÁýÀß¤·¤ÆÄÌ¿®´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÁ´¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥È¥¤¥ì¤Ï¼¡¤ÎÆü¤Ë¤ÏÉüµì¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¤È½Ð¸ý¤¬°ã¤¦¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï»ÈÍÑË¡¤òµ¤·¤¿Ä¥¤ê»æ¤¬Å½¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ËüÇîÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ï¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡£¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï°û¿©Êª¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á´ØÀ¾¥Þ¥À¥à¤Ï¡Ö²È¤«¤é¤ªÊÛÅö»ý¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±«Ï³¤ì¤äÍë·ÙÊó¤Ê¤É¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÍè¾ìµÒ¤Ï¡ÖÅÅÀþ¤Î¤Ê¤¤¶õ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ê¡££±¼þ£²¥¥í¤ÏÄ¹¤¤¤±¤É¡¢¤¨¤¨±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤ï¡£¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡Ê²Ö¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤¬¤¤ì¤¤¤Ëºé¤¤¤Æ¤ë¡£¥È¥¤¥ì¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»¶Êâ¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢Íè¾ìµÒ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Áí¤¸¤Æà¸ÜµÒËþÂÅÙá¤Ï¹â¤¤¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤¿É×ÉØ¤Ï¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¿¨¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¡£»Ò¶¡¤ÎÍ·¶ñ¤äÌµÎÁ¤Îµë¿å½ê¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î³¤³°¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¦¤Î»¾²Î¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢£Ì£Ö£Í£È¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ê¤ÉÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÂ¤ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤¿¿Í¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ä¤Ã¤¿¤ï¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÅ¸¼¨¡£Ì´¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ã¤¿¡£ÊÂ¤ó¤Ç¸«¤ë²ÁÃÍ¤¢¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï»þÂ®£´¥¥í¤ÇÁö¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÅì¥²¡¼¥È¤ÈÀ¾¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤ÇÌµÎÁ¤ÇÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾è¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡Ö¡ÊÂß¤·½Ð¤·¤Ï¡ËÃêÁª¤ä¤±¤É¡¢¹âÎð¼Ô¤ÏÅö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ê¤Î³°´Ñ¤ò¡Ë¸«¤Æ²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤ï¡×¤È¾åµ¡·ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ÔÎó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï½ë¤µÂÐºö¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡££±£°·î£±£³Æü¤ÎÊÄËëÆü¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤·¤Ç¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¡£