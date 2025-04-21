º£±Ê¡¢¼¡²ó¤Ï23Æü¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡¡Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤Ø
¡¡¡Ú¥·¥«¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤¬22Æü¸á¸å6»þ40Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°8»þ40Ê¬¡Ë³«»Ï¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£20Æü¡¢µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢º£±Ê¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀïÅÐÈÄ¤Ï3·î¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î³«ËëÀï°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡20Æü¤ËËÜµòÃÏµå¾ì¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ±Åê¼ê¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¡ËÄ«¤«¤é¡ØÂçÃ«¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÏÃÂê¤Ë¡Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£