¡ÚÁ´ÆüËÜ¡¦£Ã£Ã¡ÛµÜ¸¶·òÅÍ¡¡¿·Æü¡¢¥Î¥¢¡Äà¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î·ãÆ°á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÖÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹½Õ¤Îº×Åµ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë£²£°£²£µ¡Ê£Ã£Ã¡Ë¡×¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦µÜ¸¶·òÅÍ¡Ê£³£¶¡Ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦µÜ¸¶¤Ï³«Ëë£³Àï¤Ç£²¾¡£±ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£²¦Æ»¤¤Ã¤Æ¤Î¼«¸ÊÆ«¿ìÃË¤Ï¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Ç¿·¥¹¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸¤ä´ÇÈÄÁª¼ê¤ÎÅÅ·âÎ¥Ã¦¤Ê¤É°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¡ÃÎ¡£¤³¤ì¤ò¹¥µ¡¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ëµÜ¸¶¤Ï³«ËëÀï¤ÇÎëÌÚ½¨¼ù¤ËÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¿Áú·ýéË¤È°²Ìî¾ÍÂÀÏº¤ËÏ¢¾¡¡£¤³¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¡Ö¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¶¯Å¨£³¿Í¤Ç£²¾¡£±ÇÔ¤Ç¤·¤ç¡£²áµî¤ËËÍ¤Ï½éÀïÉé¤±¤¿¤éÉ¬¤º·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£Éé¤±¤¿¤±¤É¡¢¥²¥ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èµ¤Ê¬¤â¾å¡¹¤À¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖìÅÍß¤µ¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡££³·î£³£°Æü¤ËÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤Î»ý¤Ä£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÇÔ¤ì¤ÆÎ×¤à½Õ¤Îº×Åµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ì»þ¤Ï¡ØµÜ¸¶·òÅÍ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò¾å²ó¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¤Þ¤¿£³´§Àï¤ÇÉé¤±¤Æ¡Ø¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¥À¥á¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÎÉ¬Í×¤òÄË´¶¡£¡Öº£¤Ï²¿¤âÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÍ¥¾¡¤Î¤ß¡ª¡×¤È¼«¸ÊÆ«¿ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜ¤Ï¥×¥í¥ì¥¹³¦Á´ÂÎ¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÆüËÜ¤Ï´ÇÈÄÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÆâÆ£Å¯Ìé¤¬ÅÅ·âÂàÃÄ¡£¥Î¥¢¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤à£Ï£Ú£Á£×£Á¥·¥ç¥Ã¥¯á¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¶È³¦¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÎ®Æ°Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤ç¡£»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤«¤é¤³¤½¡ØµÜ¸¶·òÅÍ¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤è¡£¡ÊÂ¾ÃÄÂÎ¤Ë¤â¡Ë¡ØÉé¤±¤é¤ó¤Í¤¨¤Ê¤¢¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÏ¢ÇÆ¤ØÆ®»Ö¤Ï¤ß¤Ê¤®¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¸åÈ¾¤Ï¤â¤¦¡¢Íî¤È¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ä¤êÁ´¾¡¡£¥À¥á¤Ç¤â£±ÇÔ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸½¼ÂÅª¤Ë£³ÇÔ¤·¤¿¤é¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÀ±´ªÄê¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤é£³´§¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°Åª¤Ë£±¤«·î¸å¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£¼«Ê¬¤ÇÎ®¤ì¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×¤È¾®É¡¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËàÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é°úÂà¤«¡©á¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢É½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¡Ö¤·¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤è¡¢¤â¤¦¡£¥¢¥Ê¥¿¤Î¤»¤¤¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éà·Ú¤¯¸À¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤Æ¼èºà¤ò¶¯À©½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤Î½êÂôÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ¸À¼Â¹Ô¤È¤Ê¤ë¤«¡£