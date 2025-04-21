¡Ö¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡×³«ºÅ·èÄê ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇSixTONES¡ª¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤¤â»²Àï¡ª¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¹â¹»À¸¤ÎÀÄ½Õ¤Îº×Åµ¡ÖÂè45²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥¯¥¤¥ºÁª¼ê¸¢¡×³«ºÅ¡ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëSixTONES¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Èº´Æ£ÛÙÎ¤¤â²Ã¤ï¤ê¥¯¥¤¥º¤Ë¤«¤±¤ëÇ®¤¤¹â¹»À¸¤Î²Æ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¢£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¡ÖÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥¯¥¤¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢1983Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿43Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¤ÎÇ®¤Àï¤¤¡È¥¯¥¤¥º¤Î¹Ã»Ò±à¡É¡£Á´¹ñ¤ò6¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤¿Á´¹ñ°ìÀÆ¥¹¥Þ¥ÛÍ½Áª¤ÈÆüËÜÎóÅç¤ò½ÄÃÇ¤¹¤ëÂç°ÜÆ°¥¯¥¤¥º¤ÇÂÐ·è¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹â¹»À¸¤Î¥¯¥¤¥ºÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖÂè45²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥¯¥¤¥ºÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡ØÁí°ÜÆ°µ÷Î¥3,000¥¥í°Ê¾å ÆüËÜÎóÅç½ÄÃÇ ÂçËÁ¸±¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡Ù¡£¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¯¥¤¥º¡×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¹â¹»À¸¤Ø¤ª¤¯¤ë¤Ò¤È²Æ¤ÎÂçËÁ¸±¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÎÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î»þ¤Î±¿¡£Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¡¢Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤¤È´¤¯¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â°ìÀ¸¥â¥Î¤Î»×¤¤½Ð¤Èå«¤¬¡ª
Í½ÁªÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Á´¹ñ40¹»¤¬Ä©¤à¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¡£Á´¹ñ¤òÎ¹¤·¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¡ª
Á´¹ñ5,000¹»¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¹»¤ÎÄºÅÀ¡¢¥¯¥¤¥ºÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¤É¤Î³Ø¹»!? ·è¾¡Âç²ñ¤Ï7·îËöº¢¡Á³«ºÅÍ½Äê¡Ê¢¨1½µ´ÖÈ¾ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡Ë¡£
¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/quiz/¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡ª6·î1Æü¡ÊÆü¡Ë18»þÄù¤áÀÚ¤ê¡£
¡ÖÁ´¹ñ°ìÀÆ¥¹¥Þ¥ÛÍ½ÁªÂç²ñ¡×¤Ï¡¢1¥Á¡¼¥à1Âæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¯¥¤¥º¤Ë»²²Ã¡£6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£
¡ù»²²Ã¼Ô¡§3¿Í1ÁÈ¡Ê¸½Ìò¤ÎÆ±¤¸¹â¹»¤Î3¿Í¤Ç»²²Ã¡Ë¢¨ÃË»Ò3¿Í¡¦½÷»Ò3¿Í¡¦ÃË½÷º®¹ç3¿ÍOK¡¿³ØÇ¯¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤âOK
Á´¹ñ¤ò6¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¿ÃæÉô¡¿´ØÅì¡¿¶áµ¦¡¿Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¿¶å½£¡¦²Æì¡Ë¤Ë¶èÊ¬¤±¡¢¹ç·×40¥Á¡¼¥à¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡Á´¹ñ½ç°ÌTOP10
¢Á´¹ñ½ç°ÌTOP10¤ò½ü¤¯³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¡ÖÃË»Ò¥Á¡¼¥à1°Ì¡×¡Ö½÷»Ò¥Á¡¼¥à1°Ì¡×¡Öº®¹ç¥Á¡¼¥à1°Ì¡×
£»²²Ã¹â¹»¤ÎÂ¿¤¤·ãÀï¶è¡¢´ØÅì¡¦¶áµ¦¡¦ÃæÉô¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡ÖÃË»Ò¥Á¡¼¥à2°Ì¡×¡Ö½÷»Ò¥Á¡¼¥à2°Ì¡×¡Öº®¹ç¥Á¡¼¥à2°Ì¡×¤âÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê½Ð
¢¨Ã¢¤·¡¢¡¡Á£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÆ±°ì¹â¹»¤«¤é¤ÏºÇ¾å°Ì¤Î1¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¡×¡ÖÆ±°ìÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤é¤Ï¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Þ¤Ç¡×¤È¤·¡¢½ç¼¡·«¤ê¾å¤²¿Ê½Ð¤È¤¹¤ë
¾åµ¹ç·×37¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÁí¹çÁªÈ´ÏÈ¡×3¥Á¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¤¿40¥Á¡¼¥à¤¬Á´¹ñÂç²ñ¤Ø¤Î¥¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¢¨¡ÖÁí¹çÁªÈ´ÏÈ¡×¤È¤Ï¡§¥Á¡¼¥à¤ÎPRÆ°²è¤òÈÖÁÈ¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ®°Õ¤ä¸ÄÀ¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¾å¤Ç¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤ò·èÄê¡£¡ÖÁí¹çÁªÈ´ÏÈ¡×¤ÏÍ½Áª¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£
¢£SixTONES ¥³¥á¥ó¥È
Q.¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
ÅÄÃæ¼ù¡§2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë»ö¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤µ¤ó¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡Ù¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·À¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
郄ÃÏÍ¥¸ã¡§º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¤¢¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò´Ö¶á¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£È©¤Ç´¶¤¸¤¿¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®µ¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼ËÌÅÍ¡§ºòÇ¯»×¤Ã¤¿»ö¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤Èµ¤ÉÕ¤±¤¿¤Î¤Çº£Ç¯¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
µþËÜÂç²æ¡§ºòÇ¯¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â¤½¤ì°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â°ì¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q.»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæ¡§¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯¤â3¿Í1ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÍ§Ã£¤òÍ¶¤Ã¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾Â¼¡§¤¿¤á¤é¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥¸¥§¥·¡¼¡õ¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡§¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Î»²²Ã¤ª»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥³¥á¥ó¥È
Q.¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
¹â¹»À¸¤ÎÂçÀÚ¤Ê²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇ®¤¤¹â¹»À¸¤Î¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë·È¤ï¤ê¤¿¤¤¤Í¤Ã¤ÆËÍ¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q.»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡ÈÇ®¤¤¥¯¥¤¥º¥Ð¥È¥ë¡É¤ò¤·¤è¤¦¤¼¡ªÂô»³¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£º´Æ£ÛÙÎ¤ ¥³¥á¥ó¥È
Q.¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»²¼¤µ¤¤¡£
Îò»Ë¤Î¤¢¤ëÈÖÁÈ¡Ö¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤µ¤ó¡¢SixTONES¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤Ë¾ðÇ®¤ò¤½¤½¤°¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤òÀº°ìÇÕ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Q.»²²Ã¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Îº£¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤À¤«¤é¤³¤½·Ð¸³¤Ç¤¤ëÀÄ½Õ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ªÆÃÊÌ¤Ê²Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
º£Ç¯¤â¡¢½ë¤¤¡¢Ç®¤¤²Æ¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤È²á¤´¤»¤ë¤³¤È¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
½é¤á¤Æ·È¤ï¤Ã¤¿Á°²ó¡¢Á´ÎÏ¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò¡¢²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¡¢º£¤·¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¡¢±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢Á°²ó»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢Åö»þ¹â¹»1Ç¯À¸¡¢2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£½Ð±é¼Ô
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡§SixTONES¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢º´Æ£ÛÙÎ¤
¥á¥¤¥ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§ÀÐÀî¤ß¤Ê¤ß¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡¦SNS
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§ https://www.ntv.co.jp/quiz/
X¡§ ¡÷quizNTV
Instagram¡§@quizntv
TikTok¡§@highschoolquiz_ntv
¸ø¼°LINE¡§@kouq