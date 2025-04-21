ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡2È¯6ÂÇÅÀ¤ÇÂçË½¤ì¡Ö1ËÜÌÜ¤ÏÀ¨¤¤¼ê±þ¤¨¡×¡¡Ê¡Î±È´¤¤¤¿µåÃÄÎòÂåÇØÈÖ¡Ö8¡×¤ÇºÇÂ¿ÄÌ»»91È¯
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À8-1¹Åç¡Ê2025Ç¯4·î20Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ËÜµòÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÎý½¬Á°¡£ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ï°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢É¬¤ºÃæ·ø¾åÉô¤Î´ú¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ê¡¢¤Ê¤Ó¤¯Êý¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸«¤Þ¤¹¤è¡×¡£½ÕÀè¤Ï¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬±¦Íã¤«¤éº¸ÍãÊý¸þ¤Ø¿á¤¯À»ÃÏÆÃÍ¤ÎÉÍÉ÷¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºÇÂç¸Â¡¢Ì£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂÇµå¤¬¡Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤ä¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£1ËÜÌÜ¤ÏÀ¨¤¤¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½é²ó2»àÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿1ÂÇÀÊÌÜ¡£1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¿¹¤Î³°³Ñ142¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿ÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÂÇµå¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ØÃåÃÆ¤·¤¿¡£³«Ëë¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤ò6»î¹ç¤Ç»ß¤á¤¿ÊüÊªÀþ¡£ÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤Î¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸×ÅÞ¤òÁíÎ©¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¡ÊÃæ·ø¤«¤éº¸¡Ë¤Ë¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥ª¥Õ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡3²ó2»àÆóÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊÌÜ¤Ç3¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¶¯Îõ¤ÊÂÇµå¤Ï¡¢±¦Íã¡¦ËöÊñ¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¯Å¬»þÆóÎÝÂÇ¡£°µ´¬¤ÏÂè3ÂÇÀÊ¤À¡£5²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î1¥Ü¡¼¥ë¤«¤é±¦²¼¼ê±¦ÏÓ¡¦ÎëÌÚ¤ÎÄã¤áÄ¾µå¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢É÷¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥óº¸¤ØÆÏ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ò·è¤á¤ë7¹æ3¥é¥ó¡£1»î¹ç¤ÇÃæ±Û¤¨2ËÜ¤Ï¼«¿È½é¤À¡£º£µ¨½é¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î°Ë¸¶¤ò¶¯ÎÏ¤Ë±ç¸î¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê°Ë¸¶¤Ï¡ËÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡1ËÜÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Á¤ÇÄÌ»»¡Ö90¡×ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¡£ÁÏÀß¡Ö90¡×¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¢ÎòÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ8¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏÊ¡Î±¹§²ð¤Î89ËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¯¤·¤¯¤â¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡Î±»á¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¡£¸×ÅÞ¤Ë¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤â¡¢90¡¢91¹æÏ¢È¯¤Ç¿¿²Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡8²óÌµ»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡£7ËÜÎÝÂÇ¡¢17ÂÇÅÀ¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤À¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ÉÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤»þ¤â°¤¤»þ¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£ËÜµòÃÏÆÃÍ¤ÎÉ÷¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð¼«¿È½é¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢40ËÜ¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë