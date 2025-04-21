◇２１日（月）



▲内乱首謀罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の第２回公判（１０：００、ソウル中央地裁）



◇２２日（火）



▲閣議（１０：００）



▲「国民の力」、大統領選予備選の１次予備選結果発表



◇２３日（水）



▲国会外交統一委員会の全体会議（１５：００）



◇２４日（木）



▲国政懸案関係閣僚会議（１０：００）



◇２５日（金）



▲特になし



◇２６日（土）



▲「共に民主党」、全羅地域で大統領選予備選



◇２７日（日）



▲「共に民主党」、首都圏・江原・済州地域で大統領選予備選

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