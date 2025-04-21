韓国の主な週間日程（２１〜２７日）
◇２１日（月）
▲内乱首謀罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の第２回公判（１０：００、ソウル中央地裁）
◇２２日（火）
▲閣議（１０：００）
▲「国民の力」、大統領選予備選の１次予備選結果発表
◇２３日（水）
▲国会外交統一委員会の全体会議（１５：００）
◇２４日（木）
▲国政懸案関係閣僚会議（１０：００）
◇２５日（金）
▲特になし
◇２６日（土）
▲「共に民主党」、全羅地域で大統領選予備選
◇２７日（日）
▲「共に民主党」、首都圏・江原・済州地域で大統領選予備選
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
▲内乱首謀罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の第２回公判（１０：００、ソウル中央地裁）
◇２２日（火）
▲閣議（１０：００）
▲「国民の力」、大統領選予備選の１次予備選結果発表
◇２３日（水）
▲国会外交統一委員会の全体会議（１５：００）
◇２４日（木）
▲国政懸案関係閣僚会議（１０：００）
◇２５日（金）
▲特になし
◇２６日（土）
▲「共に民主党」、全羅地域で大統領選予備選
◇２７日（日）
▲「共に民主党」、首都圏・江原・済州地域で大統領選予備選
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止