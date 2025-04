ミュージカル『MURDER for Two』が、9・10月に東京、宮城、福岡、新潟、大阪、愛知で上演されることが決まった。出演は2022年に引き続き、坂本昌行と海宝直人が再びタッグを組む。本作は、1台のピアノを前に繰り広げられるサスペンスコメディー。2人の役者が計13人のキャラクターを演じる。小さな演劇のサマーキャンプで、42ndストリート・ムーンという演劇集団によって生み出され、2011年5月には、シカゴ・シェイクスピア・シアターが本作の世界初上演を行い、公演は当初の予定から4度もの延長を重ね、実に6ヵ月もの間観客を魅了した。

シカゴでの初演により、2011年にジョセフ・ジェファーソン・アワードで最優秀新作ミュージカル作品賞を受賞。2013年7月には、ニューヨークのオフ・ブロードウェイ劇場「セカンド・ステージ・アップタウン」での公演がスタート。好評を博し、公演期間も延長された。その後、オフ・ブロードウェイの「ニュー・ワールド・ステージ」へ。2013年10月23日に初日を迎え、2014年7月29日までのロングラン公演となった。2014年10月のピッツバーグ公演、11月のアリゾナ・シアター・カンパニー(ツーソン)での上演を皮切りに、全米各地での上演が行われた。日本では2016年5〜6月に、坂本昌行、松尾貴史をキャストに迎えて初演され、坂本昌行は本作で第24回読売演劇大賞優秀男優賞を受賞。2022年には、坂本昌行、海宝直人で新コンビを結成し、Bunkamuraシアターコクーンを皮切りに全国33公演を実施した。3年半の時を経て上演される今回は、初演時に大好評を博した観客参加型の演出が復活する。坂本は「皆さまがイメージしているミュージカルとは違うかもしれない、お芝居ともいえない、コントでもない、僕は新たな分野の作品だと思っています。皆さまの目で楽しんでいただき、音楽でも楽しめる、最後には、『うわ、やられたな…』と思ってもらえたら、最高です」、海宝は「とにかくおしゃれで楽しくて、笑える、そして音楽も名曲揃いで魅力的な作品であることは間違いないです。難しいことを考えずに、純粋に楽しんで笑っていただける作品になっていきますので、遊びに来る感覚で劇場に来ていただけたらなと思います」とコメントしている。オフ・ブロードウェイ・ミュージカル『MURDER for Two(マーダー・フォー・トゥー)』は、プレビュー公演としてパルテノン多摩 大ホールにて9月6・7日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて9月11日〜22日、宮城・多賀城市民会館 大ホールにて9月27・28日、福岡・久留米シティプラザ ザ・グランドホールにて10月4・5日、新潟・りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館・劇場にて10月10・11日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて10月17〜22日、愛知・東海市芸術劇場 大ホールにて10月25日・26日上演。※コメント全文は以下の通り。<コメント全文><キャスト>■坂本昌行3度目の上演が決まり、嬉しいのと、大変だなっていうのと、複雑な思いでした。久々に初演時の台本見たんですが、ああ、こんなに、真っ黒になるほど書き込んでいたのかと驚くほどの台本でした。なぜならこの作品で、僕は11役やらせてもらえるんですが、それぞれが本当に強烈な個性がある役なので、それを入れ替わり立ち替わり演じるためのきっかけを書き込んでいました。2回目の上演から少し期間が空いているので、ほぼ初演の気持ちでまたできると思うと、なんだか嬉しくなります。前回から引き続き海宝さんと共演できることはとても心強いです。なんでもできちゃう方なので、安心感があります。皆さまがイメージしているミュージカルとは違うかもしれない、お芝居ともいえない、コントでもない、僕は新たな分野の作品だと思っています。皆さまの目で楽しんでいただき、音楽でも楽しめる、最後には、『うわ、やられたな…』と思ってもらえたら、最高です。■海宝直人前回坂本さんとご一緒させていただき、とてもストイックで芸事に対してまっすぐに向かい合っていらっしゃる方だと強く感じ、稽古の時からたくさん勉強させていただきました。この作品は、出演者は僕たち2人だけで、しかも本番中ほとんど2人で舞台に出ずっぱりですので、お互いにフォローし合いながら演じています。とんでもなく濃いキャラクターたちが次々に顔を覗かせて、どんどん混沌とした、カオス状態になっていくのですが、そのカオス感が本作の魅力でもあると思っています。とにかくおしゃれで楽しくて、笑える、そして音楽も名曲揃いで魅力的な作品であることは間違いないです。難しいことを考えずに、純粋に楽しんで笑っていただける作品になっていきますので、遊びに来る感覚で劇場に来ていただけたらなと思います。<演出家>■Scott Schwartz(スコット・シュワルツ)「MURDER for Two」を再び日本で上演できることを、とても嬉しく思っています。 2人の素晴らしい俳優とスタッフの全員が、このミュージカルに愛と情熱とやる気を持って取り組んでくれました。 今は困難で時に暗い時代ですが、この喜劇的サスペンス・ミステリーと2人の素晴らしい俳優たちの華麗な転身が、皆さんの人生に喜びと笑いをもたらすことを願っています!■J. Scott Lapp(J.スコット・ラップ)「MURDER for Two」、この愉快で勢いのあるサスペンス・ミステリーを日本で演出するために来日できるのは、何という喜びでしょう! 容疑者たちを演じる坂本昌行さん(マサ)、マーカス巡査を演じる海宝直人さん(ナオト)という素晴らしいアーティストと一緒に仕事をする機会を得たことは、何物にも代えがたい贈り物です。この力作を成功させるには、最高の役者が必要で、私たちを集結させる機会を作ってくれたことに、とても興奮しています! 以前ご覧になった方は、楽しく笑いに満ちた時間を過ごせると思います。そして、初めてご覧になる方も、驚きとエネルギーあふれる時間が待っていますよ!