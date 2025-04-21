¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ÍõÂô¿Æ»Ò¤«¤é15Ç¯¡Ä¥Õ¥¡¥ó¶»Ç®¤Î­à¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç2¥·¥ç¥Ã¥È­á¸ø³«¤·¤¿»³²¼ÃÒµ×¤È¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥­¡¼(»³²¼¤ÎX¡÷Tomohisanine¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

»³²¼¤Î40ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¤ªÂ·¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡Ä

¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢15Ç¯Íè¤ÎÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡»³²¼¤Ï¡Ö¤â¤¦15Ç¯¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡×¤È¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥­¡¼¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥á¥¬¥Í¡¡ÃÂÀ¸Æü¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿!¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¡¢4·î9Æü¤Ë40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿»³²¼¤ÎÃÂÀ¸ÆüÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¤ªÂ·¤¤¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÅ¨¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¡×¤ÎÀ¼

¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥­¡¼(º¸)¤È»³²¼ÃÒµ×(»³²¼¤ÎX¡÷Tomohisanine¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍõÂô¿Æ»Ò¤À♡¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¤¤¤ë»³P¡¢Â©»Ò¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¹¥¤­¤À¤è¡×¡Ö¤â¤¦¿Æ»Ò¤½¤Î¤â¤Î¡×¡Ö¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÅ¨¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÏÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡2008Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼-¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»³²¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÍõÂô¹ÌºîÌò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö2nd season¡×(2010Ç¯)¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹Ìºî¤ÎÉã¡¦½ç¼¡Ìò¤Î¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥­¡¼¤È¤Ï¿Æ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡£

 