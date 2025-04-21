ミランvsアタランタ スタメン発表
[4.20 セリエA第33節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 77 ダビデ・ザッパコスタ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 11 アデモラ・ルックマン
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 オディロン・コスヌ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 70 ダニエル・マルディーニ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 10 ラファエル・レオン
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 サンティアゴ・ヒメネス
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 77 ダビデ・ザッパコスタ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 11 アデモラ・ルックマン
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
FW 32 マテオ・レテギ
控え
GK 28 ルイ・パトリシオ
GK 31 フランチェスコ・ロッシ
DF 2 ラファエル・トロイ
DF 3 オディロン・コスヌ
MF 6 イブラヒマ・スレマナ
MF 22 マッテオ・ルッジェーリ
MF 24 ラザール・サマルジッチ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
FW 17 シャルル・デ・ケテラーレ
FW 70 ダニエル・マルディーニ
監督
ジャン・ピエロ・ガスペリーニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります