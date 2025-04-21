R・マドリーvsビルバオ スタメン発表
[4.20 ラ・リーガ第32節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 6 エドゥアルド・カマビンガ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 11 アルバロ・ジャロ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 8 オイアン・サンセト
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
MF 28 ペイオ・カナレス
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
FW 21 マローン・サナディ
監督
エルネスト・バルベルデ
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 6 エドゥアルド・カマビンガ
DF 8 フェデリコ・バルベルデ
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 1 ウナイ・シモン
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 7 アレックス・ベレンゲル
MF 11 アルバロ・ジャロ
MF 20 ウナイ・ゴメス
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 12 ゴルカ・グルセタ
控え
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 8 オイアン・サンセト
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 23 ミケル・ハウレギサル
MF 28 ペイオ・カナレス
FW 9 イニャキ・ウィリアムス
FW 21 マローン・サナディ
監督
エルネスト・バルベルデ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります