[4.20 ラ・リーガ第32節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 6 エドゥアルド・カマビンガ

DF 8 フェデリコ・バルベルデ

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 26 フラン・ゴンザレス

DF 4 ダビド・アラバ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[アスレティック・ビルバオ]

先発

GK 1 ウナイ・シモン

DF 2 アンドニ・ゴロサベル

DF 4 アイトール・パレデス

DF 14 ウナイ・ヌニェス

DF 32 アダマ・ボイロ

MF 6 ミケル・ベスガ

MF 7 アレックス・ベレンゲル

MF 11 アルバロ・ジャロ

MF 20 ウナイ・ゴメス

MF 24 ベニャト・プラドス

FW 12 ゴルカ・グルセタ

控え

GK 13 フレン・アギレサバラ

DF 3 ダニエル・ビビアン

DF 5 ジェライ・アルバレス

DF 15 イニゴ・レクエ

DF 17 ユーリ・ベルチチェ

DF 18 オスカル・デ・マルコス

MF 8 オイアン・サンセト

MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ

MF 23 ミケル・ハウレギサル

MF 28 ペイオ・カナレス

FW 9 イニャキ・ウィリアムス

FW 21 マローン・サナディ

監督

エルネスト・バルベルデ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります