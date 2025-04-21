Æ±µï¤ÎÉã¿Æ¡Ê81¡Ë¤Ë¶â¤Å¤Á¤ÇË½¹Ô²Ã¤¨¤¿Â©»Ò¡Ê47¡ËÂáÊá¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¡¡²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è
20Æü¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë80Âå¤ÎÉã¿Æ¤Ë¶â¤Å¤Á¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÎÐ¶èËÌÈ¬ºóÄ®¤Î´äºêÀ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´äºêÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢20Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÉã¿Æ¤Î¾ÈÉ×¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤ÎÆ¬¤ò¶â¤Å¤Á¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÉ×¤µ¤ó¤¬¼«¤é119ÈÖÄÌÊó¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÆþ±¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Â©»Ò¤ÎÀ¿°ìÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£