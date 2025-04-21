ボローニャvsインテル スタメン発表
[4.20 セリエA第33節](レナート・ダッラーラ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 2 エミル・ホルム
DF 26 ジョン・ルクミ
DF 31 サム・ビュークマ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 21 イェンス・オドゴール
MF 30 ベンジャミン・ドミンゲス
FW 24 タイス・ダリンガ
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 25 M. Pessina
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 17 O. El Azzouzi
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
MF 80 ジョバンニ・ファビアン
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 9 サンティアゴ・カストロ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
FW 39 エスタニス・ペドロラ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 11 ホアキン・コレア
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 58 M. Cocchi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※25:00開始
<出場メンバー>
[ボローニャ]
先発
GK 34 フェデリコ・ラバリア
DF 2 エミル・ホルム
DF 26 ジョン・ルクミ
DF 31 サム・ビュークマ
DF 33 フアン・ミランダ
MF 8 レモ・フロイラー
MF 11 ダン・エンドイェ
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 21 イェンス・オドゴール
MF 30 ベンジャミン・ドミンゲス
控え
GK 23 ニコラ・バニョリーニ
GK 25 M. Pessina
DF 5 マルティン・エルリッチ
DF 22 ハラランボス・リコヤニス
DF 29 ロレンツォ・デ・シルベストリ
MF 6 ニコラ・モロ
MF 17 O. El Azzouzi
MF 18 トンマーゾ・ポベガ
MF 80 ジョバンニ・ファビアン
FW 7 リッカルド・オルソリーニ
FW 9 サンティアゴ・カストロ
FW 28 ニコロ・カンビアーギ
FW 39 エスタニス・ペドロラ
監督
ビンチェンツォ・イタリアーノ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
FW 11 ホアキン・コレア
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 31 ヤン・アウレル・ビセック
DF 32 フェデリコ・ディマルコ
DF 58 M. Cocchi
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 52 T. Berenbruch
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 99 メフディ・タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります